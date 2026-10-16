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Slovenija

Met poslovnika na etični komisiji, Kokotova: Ne počutim se varno

Ljubljana, 16. 10. 2026 11.44 pred 34 minutami 3 min branja 50

Avtor:
STA M.S.
Poslovnik Nataša Sukič

Dejanje poslanke Levice Nataše Sukič, ki je na seji odborov DZ vrgla poslovnik, bo glede na pozive na kolegiju predsednika DZ obravnavala etična komisija. Katja Kokot (Resnica) je sicer pozvala k naznanitvi kaznivega dejanja nasilništva, saj da se ne počuti varno. Sukičeva pa zatrjuje, da je šlo za simbolno dejanje in ni nikogar ogrožala.

Vodja poslanske skupine Resnice Katja Kokot je kolegij in DZ pozvala, naj po uradni dolžnosti naznani sum kaznivega dejanja nasilništva, Policija naj presodi tudi, ali gre za grožnje. Navedla je, da je Sukičeva na sredini skupni seji odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport grozila z uporabo orožja in vrgla poslovnik v smer predsedujočega Žana Mahniča (SDS), zaradi česar se, kot je dejala Kokotova, v prostorih DZ ne počuti več varno.

"Osebno se počutim ogroženo in ne želim sedeti v istem prostoru z osebo, ki izvaja takšna dejanja, in zahtevam sankcioniranje, zahtevam vzpostavitev reda v tej hiši," je bila ostra Kokotova.

Sukičeva je poudarila, da je šlo za simbolno gesto, ko je poslovnik poslala predsedujočemu, "res da mogoče malo jezno". "Ampak nikakor ga nisem ciljala, kajti če bi ga hotela ciljati, verjemite, bi ga tudi zadela," je dodala. Mahnič namreč po njenem mnenju ni imel "nobene jurisdikcije dati na glasovanje postopkovnega predloga, da se seja ne izvrši". Poudarila je, da je poslovnik "biblija parlamenta", ki pa se je ne spoštuje.

Nataša Sukič.
Nataša Sukič.
FOTO: Aljoša Kravanja

Na očitke o grožnjah z orožjem se je odzvala s citatom Bertolta Brechta: "Knjiga je orožje, vzemi jo v roke." "Zame, ki sem pacifistka, humanistka in antimilitaristka, ne pride v poštev nobeno strelno ali pa hladno orožje. Govorili smo o knjigi in to knjigo sem imela v mislih in sem to tudi pojasnila. 'Orodja in orožja' sem rekla, zame je poslovnik naše zakonito demokratično orožje," je poudarila Sukičeva. Zatrdila je, da za svojimi dejanji in besedami stoji suvereno in da nikogar ni ogrožala.

Sukičeva je pozvala Kokotovo in predsednika Resnice in DZ Zorana Stevanovića, naj zoper njo podata kazensko ovadbo, če menita, da ju ogroža. Kritična pa je bila do tega, da "zlorabljajo ta parlament za svoje bedne politične igrice". Sukičeva je Kokotovi očitala tudi javno blatenje in spodbujanje sovraštva z zapisom na družbenih omrežjih "Babi se je ftrgalo".

'Na Štajerskem baba ne pomeni nič slabega'

Vodja poslancev SDS Jelka Godec je stopila v bran poslanki Katji Kokot. Če je bilo metanje poslovnika samo simbolna gesta, potem lahko po besedah Godčeve tudi omenjeni zapis Kokotove na družbenih omrežjih označijo za ljubkovalno. "Kajti na Štajerskem baba ne pomeni nič slabega," je pojasnila.

"Metanje predmetov v kogarkoli - ali želiš zadeti ali ne želiš zadeti - je nasilno dejanje. Pika. Dokončna pika," je dejala Godčeva. Navedla je, da so tudi v opoziciji v prejšnjem mandatu uporabljali besede kot orodje in orožje, nikoli pa niso metali stvari po parlamentu. Opozorila je, da tedanja koalicija ni vedno spoštovala opozicije in tudi ne sklicevala sej. "Ne nam očitati stvari, ki ste jih sami počeli," je pozvala.

Jelka Godec se je zavzela, da bi ravnanje Nataše Sukič obravnavali na etični komisiji, saj da je šlo za kršitev etičnega kodeksa. Z obravnavo na etični komisiji se je strinjala tudi Sukičeva. "Bila je poteza onkraj ustaljenih potez, ki je razburila tako parlament kot tudi javnost," je dodala. Prepričana pa je, da ima vsak svoj pogled na to potezo in da jo njihovi volivci vidijo "drugače kot vaši".

S predlogom, da se ravnanje obravnava na etični komisiji, se je strinjal tudi Danijel Krivec (SDS), ki je vodil sejo kolegija. Ob tem je pojasnil, da kolegij in predsednik DZ v tem primeru nista pristojna za dajanje ovadbe, "ampak je vsak, ki se čuti ogrožen, pač pozvan, da lahko da ovadbo". Dodal pa je tudi, da "če bi se v obratni smeri to zgodilo, te zadeve ne bi obravnavali samo po etičnem kodeksu, ampak bi se ukvarjali s protesti pred državnim zborom in zahtevo po odstopu osebe, ki bi to storila".

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nataša sukič poslovnik dz etična komisija

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KOMENTARJI50

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Stauffenberg
16. 10. 2026 12.18
Kje so tisti časi, ko je Kaco s časopisom lopnil SDS-ovca Hvalico. Hvalice ni več med nami, Kaco pa se je pobratil (prodal) velikemu vodji. Lepo je gledati ženski del parlameta, ki dnevno brusijo jezike in prednjačijo pred genijalci kova Mahnič. To bo še zanimivo.
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-1
0 1
ŠeVednoPlešem
16. 10. 2026 12.18
Politični teater namesto vsebine. Incident se je zgodil ravno na seji odbora, ki bi moral obravnavati pravice tujih delavcev. Namesto da bi javnost razpravljala o problematiki izkoriščanja delavcev, so mediji polni razprav o metanju poslovnika, etični komisiji in občutku ogroženosti.
Odgovori
-1
0 1
ŠeVednoPlešem
16. 10. 2026 12.17
Katja Kokot zoper svojega strankarskega kolega Mijića ni naznanila suma kaznivega dejanja. Nasprotno, v javnosti je njegov manever (prenos podjetja na Roka Snežiča) celo zagovarjala z besedami, da je "izbral najboljšo rešitev za upnike". Glede njegove odgovornosti se stranka Resnica izgovarja, naj * organih pregona opravijo svoje delo*, sami pa ga kar nekaj mesecev niso sankcionirali
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-1
0 1
LukaS8
16. 10. 2026 12.16
Kokotova se ne počuti varne? To, da je predsednik njene stranke obsojen nasilnež, izsiljevalec, prevarant je pa v redu. Kokot je samo en š stran od njenega dejanskega mentalnega dosega. In prej, ko bo zlezla nazaj v hlev iz katerega je prilezla, prej bo parlament manj podoben cirkusu.
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+0
1 1
ŠeVednoPlešem
16. 10. 2026 12.16
Popoln moralni in politični bankrot. Katja Kokot se glasno bori za pravno državo in varnost, ko gre za paberkovanje in politične nasprotnike (Sukičeva), povsem pa odpove pri uveljavljanju osnovne pravičnosti zoper lastnega poslanca, ki je ogoljufal delavce in državo. Celoten incident z metom poslovnika tako priročno služi kot dimna zavesa, ki s stranke Resnica in afere Mijić preusmerja pozornost na obnašanje Levice
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+0
1 1
LukaS8
16. 10. 2026 12.18
Točno tako.
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0 0
Dvigalo
16. 10. 2026 12.15
A sedaj bodo pa resničarji moralizirali…. komedija! Naj bo koko rajši tiho….
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+0
1 1
Suellaria
16. 10. 2026 12.15
Nasilja ne podpiram.
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+1
1 0
Blue Dream
16. 10. 2026 12.15
Zgleda jih poraz na referendumih tako boli da se oprimejo vsega samo da se dviguje prah in preusmerja pozornost
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+2
2 0
LukaS8
16. 10. 2026 12.19
Ja sej so zmagal. Tista dva k pa niso sta bla pa zgoljufana. Trump 101
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0 0
Dinho8O
16. 10. 2026 12.14
Na faci ji pise da ni dihtik.
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+1
2 1
yolli
16. 10. 2026 12.13
Kaj bi delali da bi Mahnič to njej naredil......
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+1
3 2
rbil
16. 10. 2026 12.12
prisilni ukrepi pod pritiskom ; uporaba sile izvajanje nečesa pod pritiskom ; delanje umetnega stanje varnosti preko represivnih organov = pot v KAOS.
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0 0
klop12
16. 10. 2026 12.11
če je lah predsednik DZ kriminalc, potem lahko tudi poslanci na nižjem nivoju in si mečejo stvari v buče. Še zmeri dost bolj nedolžno, kot šefe DZ
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+3
5 2
Ombolo1
16. 10. 2026 12.10
Pod nos mu je pomolila poslovnik, na grob način. Ker "normalen" dialog ni bil mogoč.
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+1
3 2
Lark
16. 10. 2026 12.10
Dej ne delajte drame, patetični ste. Sukičeva se je obnašala kot otroci, vi pa se počutite "ogrožene", kjer ste prav tako navadni otroci...
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+2
4 2
Banion
16. 10. 2026 12.09
a kokot se en počuti varno. Tudi jaz se vedno primem za denarnico ko kdo omeni resnico
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+5
6 1
klop12
16. 10. 2026 12.07
resničarji so res ogroženi ... da ne bomo nikoli več za njih slišali po naslednjih volitvah. Goljufi in kriminalci
Odgovori
+10
12 2
Petur
16. 10. 2026 12.06
dobro da ne hodi po gostilnah mahničev fante ker bi bil stalno veš otolčen..to z zvezko m ni nič ,saj ni niti proti glavi letel..sekta se z napenjanje m še bolj sramoti..sramoti slovenijo ker tujina opazuje komu dovolimo na oblast...
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+4
8 4
bronco60
16. 10. 2026 12.06
Jao, potem zapusti DZ, če je tako nevaren, je dobro plačilo, ljudje so v resnem nevarnem okolju, za veliko manjšo plačo.
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+4
7 3
rbil
16. 10. 2026 12.05
Vsi devajo poudarek na varnosti v vseh okvirih vse je enaka zgodba v drugčnih okvirjih. Ljudje tako kot je danes varna Slovenija oz. Ljubljana. Ne bo več nikoli. V resnici si takšni želijo "kaos" pod krinko varnosti ker se sklicujejo da npr. "strah me je hoditi po ljubljani, "Ljubljna je postala nevarna država"! to so besede ljudi ki želijo imeti v resnici kaos pod krinko varnosti. Ampak se skrivajo da želijo varnost! V resnici Zahod želi napetost , umore , terroriticne napade, Anarhijo da dobijo svoj dopamine rush da jih kasneje umiri. Zahodna družba je postala delirijska gmota. Enaka zgodba se razvija po celotni evropi glede varnosti to je vse zrežirana igra da še bolj naredi poseg v družbo in razdre družbo na več frakcij in zgenerira dodaten valj sovraštva. Vse ostalo je samo pranje in komedija...
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+1
2 1
enaleteca
16. 10. 2026 12.04
Ravno ta prava se oglaša, ta Kokotova, ki se druži s pokvarjenimi kriminalci in nasilneži, kot so Mijić, Stevanović ... In ta ženska, ki tudi tisoč glasov ni dobila, se obnaša kot kakšna zmagovalka volitev oziroma je najbolj glasna. In ta pravi, da se počuti ogroženo, a med kriminalci in nasilneži pa se ne počuti ogroženo? Aja, saj res, saj tudi sama ni nič drugačna. Boji se resnice in pravice. In zaradi tega se počuti ogroženo? Njena pokvarjenost ...
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+3
7 4
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