Met poslovnika na etični komisiji, Kokotova: Ne počutim se varno

Vodja poslanske skupine Resnice Katja Kokot je kolegij in DZ pozvala, naj po uradni dolžnosti naznani sum kaznivega dejanja nasilništva, Policija naj presodi tudi, ali gre za grožnje. Navedla je, da je Sukičeva na sredini skupni seji odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport grozila z uporabo orožja in vrgla poslovnik v smer predsedujočega Žana Mahniča (SDS), zaradi česar se, kot je dejala Kokotova, v prostorih DZ ne počuti več varno. "Osebno se počutim ogroženo in ne želim sedeti v istem prostoru z osebo, ki izvaja takšna dejanja, in zahtevam sankcioniranje, zahtevam vzpostavitev reda v tej hiši," je bila ostra Kokotova. Sukičeva je poudarila, da je šlo za simbolno gesto, ko je poslovnik poslala predsedujočemu, "res da mogoče malo jezno". "Ampak nikakor ga nisem ciljala, kajti če bi ga hotela ciljati, verjemite, bi ga tudi zadela," je dodala. Mahnič namreč po njenem mnenju ni imel "nobene jurisdikcije dati na glasovanje postopkovnega predloga, da se seja ne izvrši". Poudarila je, da je poslovnik "biblija parlamenta", ki pa se je ne spoštuje.

Nataša Sukič. FOTO: Aljoša Kravanja

Na očitke o grožnjah z orožjem se je odzvala s citatom Bertolta Brechta: "Knjiga je orožje, vzemi jo v roke." "Zame, ki sem pacifistka, humanistka in antimilitaristka, ne pride v poštev nobeno strelno ali pa hladno orožje. Govorili smo o knjigi in to knjigo sem imela v mislih in sem to tudi pojasnila. 'Orodja in orožja' sem rekla, zame je poslovnik naše zakonito demokratično orožje," je poudarila Sukičeva. Zatrdila je, da za svojimi dejanji in besedami stoji suvereno in da nikogar ni ogrožala. Sukičeva je pozvala Kokotovo in predsednika Resnice in DZ Zorana Stevanovića, naj zoper njo podata kazensko ovadbo, če menita, da ju ogroža. Kritična pa je bila do tega, da "zlorabljajo ta parlament za svoje bedne politične igrice". Sukičeva je Kokotovi očitala tudi javno blatenje in spodbujanje sovraštva z zapisom na družbenih omrežjih "Babi se je ftrgalo".

'Na Štajerskem baba ne pomeni nič slabega'