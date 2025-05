'Otrokom nalagamo vse več obveznosti, primanjkuje pa jim časa za igro'

Skupni imenovalec vseh duševnih težav je predvsem pomanjkanje občutka povezanosti in pripadnosti, opaža Meta Jerala Kegljevič, specializantka klinične psihologije v ZD Ljubljana, ki je šest let delala tudi kot športna psihologinja. V ambulantah najpogosteje obravnavajo anksiozne, depresivne in vedenjske težave, ki so v zadnjem desetletju vse bolj pogoste, kot tudi različne razvojno-nevrološke motnje.

Trend je po njenem mnenju odraz širše družbe in načina življenja, kjer družba v ospredje postavlja posameznika in njegove sposobnosti, ne pa solidarnosti z drugimi. "Otrokom in mladostnikom nalagamo vse več obveznosti in aktivnosti, zmanjka jim prostega časa in priložnosti za preizkušanje socialnih norm in pravil ter časa, da samo so." Številne aktivnosti, kot so šport, obšolske dejavnosti in krožki, ki so na voljo otrokom, jim ne nujno pomenijo tudi sprostitve, poudarja Jerala Kegljevičeva. "Otroci rabijo priložnost, da so samo otroci, da se samo igrajo, ne pa da so vključeni v mnoge aktivnosti, kjer jim iz dneva v dan nalagajo nove zahteve, s katerimi imajo nato težave, da jih dosežejo."

Tudi šolski programi so po njenem mnenju vse obsežnejši. "Pričakujemo, da otroci vse več znajo in potem jim zmanjka časa za učenje osnovnih življenskih veščin in pristnih socialnih izkušenj, ki še posebej v obdobju mladostništva predstavljajo pomemben dejavnik razvoja čustvene regulacije," stanje ocenjuje Jerala Kegljevičeva. Otroci in mladostniki imajo torej danes težave pri prilagajanju na svet, kar se odraža tudi v vse kasnejšem osamosvajanju posameznikov od primarne družine in podaljšanem procesu gradnje identitete, ki lahko traja tudi do 30. leta ali celo dlje.