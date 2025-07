36-odstotna rast dobička Mete

Prihodki od oglasov so narasli za 21 odstotkov na 40,18 milijarde evrov. Segment Meta Family of Apps, ki vključuje Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger, je imel junija 3,48 milijarde dnevno aktivnih uporabnikov, kar je šest odstotkov več kot junija lani.

Delnice Mete so se v podaljšanem borznem trgovanju po objavi rezultatov v sredo podražile za 11,49 odstotka na 676,59 evra.

Podjetje je bistveno povečalo svoje naložbe v osnovna sredstva na 14,83 milijard evrov, predvsem za naložbe v infrastrukturo umetne inteligence. Meta za letos napoveduje skupne naložbe v osnovna sredstva v višini med 57 in 62 milijard evrov.