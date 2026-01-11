Naslovnica
Slovenija

Metanje kep na vozila le igra? Lahkomiselnost ima lahko tragične posledice

Ljubljana , 11. 01. 2026 09.27 pred 20 minutami 1 min branja 8

Avtor:
A.K.
Kepa

Poročali smo o tragičnem epilogu metanja snežnih kep v avtomobile na Nizozemskem. Na Policijo smo se obrnili z vprašanji, ali je takšno početje res le igra, ali ima lahko posledice tudi na varnost prometa. Policisti opozarjajo, da je metanje kakršnihkoli predmetov na cesto zelo nevarno početje.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so v obdobju zadnjega tedna prejeli nekaj klicev glede metanja snežnih kep v vozila na različnih krajih na območju Policijske uprave Ljubljana. 

Kepa
Kepa
FOTO: Shutterstock

Velja pa opozoriti, da je metanje kakršnih koli predmetov na cesto, še posebej avtocesto, kjer gre za velike hitrosti, zelo nevarno početje, opozarjajo. 

Poziv staršem

Zaradi lahkomiselnosti in razposajenosti lahko nastanejo tudi tragične posledice. Ker otroci ne razumejo vseh posledic, ki lahko nastanejo zaradi njihove razposajenosti, je toliko večja odgovornost staršev, da jim pojasnijo, kaj je prav in kaj ne, saj so v primeru prekrškov ali kaznivih dejanj otrok zanje odgovorni njihovi starši in skrbniki, pozivajo policisti. 

kepe promet varnost

Ali občine res zmanjšujejo število podizvajalcev za pluženje snega?

levnuh, ne svecko
11. 01. 2026 09.49
@RP, digitalni mulc vidi početje starejših po vsem svetu. Zgledi vlečejo, recimo razno nasilje, vojne, napadi na ladje z droni polnimi eksploziva v ozemeljskih vodah tuje države, ki z napadalci nima nič, čeprav so te ladje pod zastavo nevtralnih držav, ampak napadalci ŽE VEDO, da so te ladje od njihovih sovražnikov.... Kaja Kallas, UVDL, Starmer itd... to početje ( zgledi vlečejo, namesto bomb so snežne kepe, avtomobili, ki mimo vozijo, so pa sovražnikove ladje ) spodbujajo!
Odgovori
-1
0 1
cekinar
11. 01. 2026 09.48
mene bolj skrbijo tisti,ki ne dodobra očistijo svojih konjičkov,še posebej tovornjakarji,pa se vozijo s po 30 cm debelo snežno odejo po strehah in ceradah,med vožnjo pa jim pada dol po drugi avtih,še posebej zdaj ko je ta trd in pomrznjen od dežja in negativnih temperatur.
Odgovori
+1
1 0
server
11. 01. 2026 09.47
No, super! S tem člankom ste dali idejo našim nadebudnežem.
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
11. 01. 2026 09.39
Nevzgojena digitalna mularija ... !!!!
Odgovori
+5
6 1
Sixten Malmerfelt
11. 01. 2026 09.36
V Sloveniji to delajo cyhani!
Odgovori
+9
9 0
Rožle Patriot
11. 01. 2026 09.45
Aja, tam kjer ni nobenega denarja si ne mažejo rok ..
Odgovori
0 0
bibaleze
