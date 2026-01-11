Metanje kep na vozila le igra? Lahkomiselnost ima lahko tragične posledice

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so v obdobju zadnjega tedna prejeli nekaj klicev glede metanja snežnih kep v vozila na različnih krajih na območju Policijske uprave Ljubljana.

Velja pa opozoriti, da je metanje kakršnih koli predmetov na cesto, še posebej avtocesto, kjer gre za velike hitrosti, zelo nevarno početje, opozarjajo.

Zaradi lahkomiselnosti in razposajenosti lahko nastanejo tudi tragične posledice. Ker otroci ne razumejo vseh posledic, ki lahko nastanejo zaradi njihove razposajenosti, je toliko večja odgovornost staršev, da jim pojasnijo, kaj je prav in kaj ne, saj so v primeru prekrškov ali kaznivih dejanj otrok zanje odgovorni njihovi starši in skrbniki, pozivajo policisti.