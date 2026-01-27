Naslovnica
Slovenija

Metelkova: varnostno tvegano območje?

27. 01. 2026 19.21 pred 11 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ema Čepon
Metelkova

Droge, nasilje, ropi, posilstva. Tudi to se – po besedah okoliških prebivalcev in policije – dogaja v enem od središč alternativne kulture pri nas, na Metelkovi v Ljubljani. Policija je zato to območje razglasila za varnostno tvegano. V okolici Metelkove je več policistov, prebivalce pa skrbi napoved, da naj bi območje nadzorovali tudi s kamerami in optičnim prepoznavanjem registrskih tablic. Župan Janković medtem poudarja, da je Ljubljana varna in da se stopnja kriminalitete zmanjšuje.

Kako je eno od najpomembnejših središč alternativne kulture v Sloveniji pristalo na seznamu najbolj varnostno ogroženih točk v državi? Samo Ljubešič, ki na Metelkovi dela in ustvarja že leta priznava – situacije je kritična: "Dogajajo se kraje, dogajajo se vandalizmi ... Kar je malenkost, v primerjavi s tem, da se zgodi tudi kakšno posilstvo. Žal to moram povedat, čeprav niso pogosta. Ampak se tudi to zgodi."

Kot so potrdili ljubljanski policiji, na tem območju zaznavajo predvsem posamične primere posesti in prodaje prepovedanih drog, v preteklosti pa tudi nasilje in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Ob tem sicer poudarjajo, da kakšnih organiziranih skupin, ki bi izvrševale kazniva dejanja, ne zaznavajo. 

"Imeli smo gledališko predstavo v Menzi pri koritu, okoli pol enajstih je prišla ta skupina, ki je začela metati steklenice solzivca, napadali so s palicami, tako da smo se morali zapret. Poklicali smo policijo," pa je na predlanski incident spomnil Ljubešič, ki dodaja, da pred 20 ali 30 leti tovrstnih primerov ni bilo. 

Varnostno tvegano območje se sicer razteza od Metelkove ulice do železniške postaje. Posebej pozorni pa bodo tudi na del Kotnikove ulice in park Tabor. 

"Zaenkrat ni nobenih razlik. Policisti se sprehodijo čez lokacijo ... Smo pa previdni glede morebitnih stopnjevanj," pravi Boštjan Novak iz kiparskega ateljeja na Metelkovi. 

Preberi še Napad na Metelkovi, se je Policija odzvala prepozno?

V prihodnje pa lahko prebivalci in obiskovalci pričakujejo tudi video in avdio snemanje, optično prepoznavanje registrskih tablic in razne varnostne akcije, pravijo na policiji. Če bo to seveda potrebno, poudarjajo, in mirijo, da bo območje nadzora jasno označeno, javnost pa pravočasno obveščena. Nekateri se ob tem sicer sprašujejo, ali ukrepi morda niso nekoliko pretirani.

"Mislim, da je to pretiran nadzor nad nekim območjem, ki je v svoji zgodovini že večkrat dokazal, da gre za vse kaj drugega, kot pa varnostno tvegano območje," pravi eden od obiskovalcev. 

Nekateri lokalni prebivalci pa menijo, da bi morali tovrsten nadzor uvesti že prej: "Ker tale del je bil s temi 'metadonci' že prej ogrožen. Ni pa bla prav nevarna, ni bilo treba ne vem, kaj narediti."

Prestolnica je varna, ob tem miri ljubljanski župan Zoran Janković. "Nad samo Metelkovo jaz pritožb nimam. /.../ Ampak pustimo policiji, da naredi svoje, kar ima," pravi. 

Na uvedbo dodatnega nadzora naj bi se v prihodnjih dneh odzvali tudi v avtonomnem kulturnem centru – AKC Metelkova.

metelkova varnost ljubljana kriminal

Na glasbenem dogodku v Luciji zastava z nacističnim simbolom

Pobegle smuči: smučarska zveza s pritožbo

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
27. 01. 2026 20.19
Bravo Lewaki .... ste si končno priznali, kakšno blaginjo ste nam prinesli v državo Slovenijo .. !!!
Odgovori
-1
0 1
Groucho Marx
27. 01. 2026 20.19
Ljubljana je varna... Slovenija je varna... represija ni rešitev.... Kje smo že to slišali?
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
27. 01. 2026 20.18
To bi bilo potrebno porusit, deratizirati...in poslati SLO ICE, da naredi red
Odgovori
0 0
nelevnedesen
27. 01. 2026 20.17
Pravilno. Sem tam dostikrat službeno v ZD Center in na lastne oči vidim vse te zadetke. Ponoči pa še gostje iz migrantskega centra pomagajo
Odgovori
0 0
JAZsemTI
27. 01. 2026 20.16
Metelkova je žal postala greznica in azil za luzerje. Tam se dogajajo tudi dobre stvari a žal je “ščurkov” enostavno preveč.
Odgovori
+2
2 0
Kviz
27. 01. 2026 20.15
Zaprite že enkrat to nesnago ali pa pokličete ICE.
Odgovori
+3
3 0
