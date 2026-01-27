Metelkova: varnostno tvegano območje?

Kako je eno od najpomembnejših središč alternativne kulture v Sloveniji pristalo na seznamu najbolj varnostno ogroženih točk v državi? Samo Ljubešič, ki na Metelkovi dela in ustvarja že leta priznava – situacije je kritična: "Dogajajo se kraje, dogajajo se vandalizmi ... Kar je malenkost, v primerjavi s tem, da se zgodi tudi kakšno posilstvo. Žal to moram povedat, čeprav niso pogosta. Ampak se tudi to zgodi."

Kot so potrdili ljubljanski policiji, na tem območju zaznavajo predvsem posamične primere posesti in prodaje prepovedanih drog, v preteklosti pa tudi nasilje in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Ob tem sicer poudarjajo, da kakšnih organiziranih skupin, ki bi izvrševale kazniva dejanja, ne zaznavajo.

"Imeli smo gledališko predstavo v Menzi pri koritu, okoli pol enajstih je prišla ta skupina, ki je začela metati steklenice solzivca, napadali so s palicami, tako da smo se morali zapret. Poklicali smo policijo," pa je na predlanski incident spomnil Ljubešič, ki dodaja, da pred 20 ali 30 leti tovrstnih primerov ni bilo.

Varnostno tvegano območje se sicer razteza od Metelkove ulice do železniške postaje. Posebej pozorni pa bodo tudi na del Kotnikove ulice in park Tabor.

"Zaenkrat ni nobenih razlik. Policisti se sprehodijo čez lokacijo ... Smo pa previdni glede morebitnih stopnjevanj," pravi Boštjan Novak iz kiparskega ateljeja na Metelkovi.