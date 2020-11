Kulturno ministrstvo o 'neresnicah in namigovanjih' glede Metelkove 6

"Uvodoma je potrebno pojasniti vse okoliščine, ki so privedle do skoraj dveh desetletij brezplačnega najema stavbe na Metelkovi. Večina pogodb je bila sklenjenih že leta 1997 na osnovi javnega razpisa za obdobje treh let. Ker po preteku treh let od sklenitve najemne pogodbe ni prišlo do objave novega javnega razpisa, so bili k vsem pogodbam sklenjeni aneksi, ki so določili, da najemniki še naprej uporabljajo poslovne prostore, in sicer do objave novega javnega razpisa za oddajo prostorov. Javni razpis pa v vseh teh letnih ni bil objavljen, zato je po Obligacijskem zakoniku obveljala teorija realizacije pogodb, kar pomeni, da obstaja fikcija sklenitve najemnih razmerij za nedoločen čas," so zapisali.

Po trditvah ministrstva so najemnino nevladne organizacije plačevale do leta 2002, nekatere tudi še dve leti zatem. "Leta 2002 je namreč stopil v veljavo 75. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUIJK), ki je določil, da se 'javna kulturna infrastruktura daje v upravljanje ali v uporabo kulturnih izvajalcem brezplačno, a pod pogojem, da prevzemajo obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih pogodbeno dogovorjenih stroškov'." Najemniki, ki so kljub temu plačevali najemnino do leta 2004, so od ministrstva za kulturo zahtevali povrnitev najemnin, nato pa za to obdobje izvedli pobot.

Vendar obstoj fikcije sklenitve najemnega razmerja za nedoločen čas ne pomeni, da ministrstvo ne more najemnega razmerja odpovedati. "Nobeno najemno razmerje ne more biti trajno, saj bi takšno razmerje kršilo lastninsko pravico najemodajalca," so zapisali na ministrstvu in dodali, da bodo pri odpovedi najemnih razmerij postopali povsem skladno z zakonodajo.

Pri tem izpostavljajo predvsem dva temeljna razloga za odpoved najemnih razmerij:

- poslovna stavba na naslovu Metelkova 6 je zaradi dotrajanosti nevarna za brezplačne uporabnike, ministrstvo pa jo je kot lastnik dolžno obnoviti;

- ministrstvo te prostore potrebuje, saj jih bo preuredilo v Prirodoslovni muzej (sredstva za obnovo so zagotovljena, prenovo in preureditev v muzej pa sta načrtovala že prejšnja ministra.