Meteorna voda v Ljubljani zalivala ceste, podvoze in kleti

Ob močnejšem nalivu, ki je popoldne zajelo območje Ljubljane, je Uprava za zaščito in reševanje zabeležila okoli 50 klicev zaradi poplavljanja meteorne vode. Na ljubljanski Gasilski brigadi so potrdili, da voda vdira v kleti stanovanjskih objektov ter da so gasilci že na terenu.

Pozno popoldne se je severno od središča Ljubljane razbesnel močan krajevni naliv. Kot so zapisali na Agenciji RS za okolje, je avtomatska vremenska postaja za Bežigradom izmerila 24,3 mm dežja. Iz ocene radarskih meritev pa je do 20. ure na širšem območju padlo od 25 do 60 mm ali litrov na kvadratni meter.

Voda je v prestolnici zalila tudi ceste in nekatere podvoze, zaradi česar je promet oviran. Gasilci imajo polne roke dela, Uprava RS za zaščito in reševanje namreč poroča o številnih intervencijah. Fotografije so nam poslali tudi bralci.

O vremenskih nevšečnostih poroča tudi prometno-informacijski center za državne ceste in dodaja, da so ponekod po Sloveniji nevihte z nalivi, sunki vetra, lahko tudi točo, zato voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje danim razmeram. Ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano, so še opozorili.