Meteorna voda poplavila več objektov, sredi poplavljene ceste obstalo vozilo

Zabeležili so 14 dogodkov, na terenu je bilo 11 gasilskih enot, od tega tri poklicne. Gasilci so izčrpavali vodo, izvajali protipoplavne ukrepe in odstranili podrto drevo, ki se je podrlo zaradi razmočenega terena in sunkov močnega vetra.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je v četrtek na Benčičevi ulici v Sežani voda poplavljala klet. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana, ki so očistili prostor okoli črpalke, ki jo je imel lastnik nameščeno za črpanje vode.