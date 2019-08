Meteorna voda zalila več objektov v Prekmurju, na Dolenjskem in Notranjskem

Po informacijah Uprave za zaščito in reševanje je meteorna voda včeraj zalila več objektov v Beltincih, Odrancih, Črenševcih, Puconcih in Kočevju. Na Vrhniki je veter prevrnil nekaj šotorov na prireditvi, v Turnišču pa je voda zalila ulico.

V Turnišču je voda na ulici Pod Logom začela naraščati zaradi izpada električne energije na čistilni napravi. Tamkajšnji prostovoljni gasilci so s prečrpavanjem vode do ponovne vzpostavitve dotoka energije preprečili zalivanje stanovanjskih hiš, so še sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Popoldne in zvečer možne plohe in nevihte

Na Agenciji RS za okolje za danes napovedujejo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, vendar pa se lahko popoldne in zvečer zlasti v zahodnih in severnih krajih še pojavi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V petek pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan od severa razširile nad večji del Slovenije. Prehodno bo zapihal severni do severovzhodni veter. Nekoliko se bo ohladilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne na severozahodu okoli 20, drugod od 22 do 27, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija.

Več informacij o vremeneu pa lahko najdetetukaj.