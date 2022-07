Meteorna voda zalivala objekte, podrte veje poškodovale osebo in vozila

Četrtkova neurja, ki so nastala v popoldanskem in večernem času, so povzročila kar nekaj nevšečnosti in škode. Meteorna voda je zalivala objekte, močan veter je podiral drevesa in poškodoval infrastrukturo. Zaradi udara strele je dvakrat zagorelo v naravi. V Bohinju je udar strele poškodoval dva planinca. V Trebnjem je strela povzročila požar na fasadi stanovanjske hiše, v naselju Ravne v občini Litija je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše, v naselju Sele-Vrhe v občini Slovenj Gradec pa ostrešje pomožnega objekta.

Skupno so na Upravi RS za zaščito in reševanje zabeležili 33 dogodkov, v katerih so posredovali gasilci dveh poklicnih in 22 prostovoljnih teritorialnih enot. Največ dogodkov je bilo na območjih občin Izola, Koper, Piran, Grosuplje, Litija in Laško.

Večinoma je šlo za primere podrtih dreves, ki so jih gasilci uspešno odstranili. V Kopru je bil zaradi vetroloma poškodovan tudi telekomunikacijski drog. V Izoli so podrte veje poškodovale dve vozili, v Fiesi pa je veja padla na osebo in jo poškodovala. Mimoidoči so vejo odstranili, reševalci pa so osebo oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje. V Hrastniku je zaradi močnega dežja prišlo do vdora podtalnice v stanovanjski objekt, prav tako v Mirni, kjer je meteorna voda zalivala dvorišče stanovanjske hiše. Zaradi udara strele je dvakrat zagorelo v naravi. V Bohinju je udar strele poškodoval dva planinca.

V Trebnjem je strela povzročila požar na fasadi stanovanjske hiše, v naselju Ravne v občini Litija je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše, v naselju Sele Vrhe v občini Slovenj Gradec pa ostrešje pomožnega objekta. Kot smo poročali že včeraj, se je zaradi močnega in sunkovitega vetra s pomola v Izoli odtrgala jadrnica. To je opazil lastnik jadrnice, ki je s pomola skočil na plovilo, nato pa zaradi visokih valov padel v morje. 74-letnega moškega, državljana Avstrije, je plovilo stisnilo ob skale. Kljub hitri intervenciji koprskih gasilcev, vozila urgentnega zdravnika in reševalcev je oseba na kraju dogodka umrla. Plovilo se je v neurju potopilo in ga bodo dvignili v naslednjih dneh.

Dogodki večjega obsega so bili zabeleženi še v Gornji Petrovci, Ljubljani, Slovenj Gradcu, Solčavi, Žalcu, naselju Starše in v Trbovljah. Vetrolom pa je prizadel tudi Slovensko Bistrico. Kakšno vreme pa nas čaka danes? Današnji dan bo na Primorskem sončen, nastalo bo le nekaj plitvih kopastih oblakov. Pihala bo burja, ki bo dopoldne šibka, popoldne pa se bo okrepila v zmerno. Tudi drugod bo vetrovno. Ob severnem vetru se bodo čez Slovenijo pomikali oblačni pasovi, ki lahko dopoldne predvsem vzhodnim krajem še prinesejo kakšno kapljo dežja.

