Meteorne vode ponekod poplavljale kleti objektov ter zalivale dvorišča in ceste

Po dosedaj zbranih podatkih iz Regijskih centrov za obveščanje po državi je bilo v povezavi s padavinami zabeleženih 58 dogodkov. Gasilci ene poklicne enote in 12 prostovoljnih društev so imeli največ dela s črpanjem meteorne vode, ki je poplavljala predvsem kleti stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov ter zalivala dvorišča in ceste.

S cestišč so odstranili nekaj podrtih dreves, ki so padla zaradi razmočenega terena in vetra. Ob 1.00 ponoči je potok Žabnica v naselju Žabnica, občina Kranj, prestopil bregove. Gasilci GARS Kranj so z namestitvijo protipoplavnih vreč zaščitili bližnje objekte. Na delu so bili tudi delavci komunalnih in cestnih podjetij, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Vremenoslovci nevihte napovedujejo tudi za danes in v noči na soboto. Povečana bo možnost za pojav krajevnih neurij, ob katerih lahko narastejo hudourniški vodotoki, opozarja Agencija za okolje RS (Arso). Druga polovica vikenda bo sončna.