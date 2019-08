Meteorne vode povzročale številne nevšečnosti, v Črni na Koroškem na cesti zaradi plazu ostalo ujetih več ljudi

Neurja s točo in močnimi nalivi so včeraj popoldne in zvečer v manj kot dveh urah zalila kraje z mesečno količino padavin , celo po 100 litrov na kvadratni meter. Narasli so številni hudourniki, zalite so bile ceste, parkirišča, kleti, tudi hiše. Padala je tudi sodra in drobna toča, ki je preglavice povzročala tudi na primorski avtocesti. Zaradi nevestnih voznikov, ki so spet ustavljali v predoru Kastelec, so tega morali zapreti. V kritičem stanju pa je še vedno 50-letni kolesar, ki ga je na poti med Bazovico in Sežano zadela strela.

Hudourniške vode so številne nevšečnosti povzročile na Koroškem – najhuje je bilo na območju občin Vuzenica, Muta, Dravograd in Črna na Koroškem, kjer so meteorne vode zalile več objektov, cestišča in parkirišča, sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov. Zaradi plazu je bila zaprta tudi regionalna cesta Vuzenica–Vuhred. Na območju Občine Vuzenica so meteorne vode ogrožale več kot 40 stanovanjskih objektov, sprožilo se je več zemeljskih plazov, med drugim je plaz v Vuzenici zasul železniško progo, ki je bila zaradi tega zaprta. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Vuzenice in Radelj ob Dravi.

V Javorju na območju Občine Črna na Koroškem je zalilo spodnjo etažo stanovanjskega objekta, na cesto Črna–Šentvid pa se je sprožilo osem zemeljskih plazov. Med njimi je na cesti ostalo ujetih sedem oseb s tremi osebnimi vozili in motorist. Posredovali so gasilci PGD Črna na Koroškem. Zaradi neprevozne ceste so osebe začasno nastanili v centru Črne na Koroškem. Cesta ostaja do nadaljnjega neprevozna.

Nekaj minut pred tretjo uro popoldne je na območju Občine Hrpelje-Kozina v naseljih Hrpelje, Kozina, Nasirec in Krvavi Potok zaradi močnega deževja in zamašenih odtokov meterorna voda poplavila tri objekte in številne ceste. Gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana so čistili odtočne jaške in črpali vodo iz objektov.

Okoli 16. ure je območje Občine Novo mesto zajelo neurje z močnim dežjem in točo. Na terenu so bili gasilci iz gasilskih društev GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu, Kamence, Novo mesto, Otočec, Prečna, Ždinja vas, Smolenja vas in Vavta vas. Gasilci so črpali vodo iz stanovanjskih in proizvodnih objektov. Meteorna voda je zalila več cest, gasilci so morali izvleči tudi dve osebni vozili iz poplavljenega cestišča.

Meteorne vode povzročale nevščenosti tudi v Sevnici in Krškem

Okoli 19. ure pa je neurje z močnim deževjem zajelo območje občin Krško in Sevnica. Na terenu v Občini Sevnica so bili gasilci gasilskih društev PGD Sevnica, PGD Trnovec, PGD Blanca, PGD Studenec in PGD Poklek, ki so črpali meteorno vodo iz stanovanjskih in gospodarskih objektov ter preprečili vdor vode v objekte. Meteorna voda je zalila več cest in sprožilo se je nekaj plazov. V naselju Blanca je v podvozu zaradi meteorne vode obstalo osebno vozilo, ki so ga gasilci s tehničnim posegom potegnili iz vode.

Na območju Občine Krško so bili včeraj na terenu gasilci iz gasilskih društev PGE Krško, PGD Krško in PGD Rožno, ki so črpali meteorno vodo iz stanovanjskih objektov ter preprečili vdor vode v objekte. V kraju Rožno je obstalo osebno vozilo v poplavljenem cestišču, ki so ga gasilci s tehničnim posegom izvlekli. Delavci CGP Krško so odstranili nanos kamnin in zemljin na regionalni cesti Krško–Sevnica ter postavili prometno signalizacijo. Delavci podjetja Kostak so odstranili podrta drevesa in plaz.

Meteorne vode so zalile tudi kletne in garažne prostore stanovanjskih objektov na območju Občine Prebold. Poplavljen je bil tudi gasilski dom Groblja. Posredovati so morali gasilci PGD Prebold–Dolenja vas–Marija reka, Sv. Lovrenc, Groblja in Šempeter v Savinjski dolini.

V Občini Rogatec je večerno neurje z močnim deževjem zalilo tamkajšnjo regionalno cesto. Posredovali so gasilci PGD Rogatec, ki so očistili meteorne jaške in prepuste.

Meteorna voda pa je zalila več kleti stanovanjskih objektov tudi na območju ljubljanske občine, zaradi udara strele je zagorel stanovanjski objekt. O podobnih nevšečnostih so poročali iz okolice prestolnice. V Domžalah so zaradi strel in naliva odpovedali tekmo 1. SNL med Domžalami in Aluminijem.