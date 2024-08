Po tropski noči Arso napoveduje nevihte in osvežitev

Počasi se pomikamo proti koncu drugega vročinskega vala to poletje in številne meteorološke postaje po Sloveniji so minulo noč zabeležile tako imenovano tropsko noč. Vročina s popoldanskimi temperaturami od 30 do 36 stopinj Celzija bo po Sloveniji vztrajala le še danes, v nedeljo pa bo nevihtna aktivnost marsikje že poskrbela za nekaj osvežitve. V ponedeljek se bodo temperature po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) spustile vsaj do 25 stopinj Celzija. Dokaj nestanovitno vreme naj bi se nadaljevalo tudi v torek.