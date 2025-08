Izredne kadrovske razmere: ZD Metlika brez nočnega urgentnega zdravnika

V metliškem zdravstvenem domu poudarjajo, da je služba nujne medicinske pomoči še vedno na voljo 24 ur dnevno vsak dan. Vozilo urgentnega zdravnika in enota nujnega reševalnega vozila bo na voljo vsak dan v dnevnem času od 7. do 20. ure. V nočnem času, od 20. ure zvečer do 7. ure zjutraj, pa bo na voljo enota nujnega reševalnega vozila. Urgentni zdravnik bo v nočnem času na voljo v ZD Črnomelj ali Urgentnem centru Novo mesto.

Radio Slovenija je danes poročal, da so trije zunanji zdravniki odpovedali pogodbo o sodelovanju z ZD Metlika, en zdravnik pa je v bolniškem staležu.

Direktorica zdravstvenega doma Duška Vukšinič je za radio zatrdila, da je po 20. uri na voljo ekipa nujnega reševalnega vozila z usposobljenimi reševalci, ki so sposobni hitrega in kakovostne nudenja prve pomoči. Izkušnje prvih dni so dobre, ekipa nujnega reševalnega vozila je rešila vse, imeli so tudi nekaj posvetov z zdravnikom iz enega izmed sosednjih zdravstvenih domov, je dejala.

Izpostavila je, da bi v ZD Metlika za sedanji obseg dela potrebovali štiri zdravnike, trenutno pa se dogovarjajo s tremi zdravniki s Hrvaške in enim iz Srbije, a so postopki še vedno dolgotrajni. Kaj bodo prinesle te morebitne zaposlitve, pa Vukšiničeva v tem trenutku ni mogla napovedati, saj so zdravniki na Hrvaškem bolje plačani kot slovenski.

Na ministrstvu za zdravje so medtem za STA zavrnili informacijo, da zaradi novega zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ne dopušča pogodbenega sodelovanja izven javnega sektorja, zaposlitev treh zdravnikov trenutno ni mogoča. "Pravzaprav bi bila začasna zaposlitev hrvaških zdravnikov čez poletje zelo časovno nezahtevna in bi lahko bili že v roku meseca dni ob popolnosti vloge vpisani v register ter začeli opravljati delo," so še dodali na ministrstvu.