Metliški CSD zaradi groženj eni od zaposlenih za 14 dni zaklenil vrata

"Torej so stranke lahko prišle, poklicale, pozvonile ... Smo odprli vrata in jih potem normalno spustili noter."

" Mi večkrat tako odreagiramo v primerih, ko je potrebno zaščititi naše zaposlene in tudi uporabnike pred morebitnimi grožnjami naših uporabnikov ," pojasnjuje Irena Kralj, direktorica CSD Dolenjska in Bela krajina.

Za ukrep, ki ga v celotnem CSD Dolenjske in Bele krajine uvedejo od 8 do 10-krat letno, so se odločili zaradi groženj eni od socialnih delavk.

"Šlo je za grožnjo po telefonu in po družbenih omrežjih," pojasnjuje Kraljeva.

Po neuradnih informacijah naj bi prišlo do odvzema dveh mladoletnih otrok, s tem pa naj bi bile povezane grožnje.

"Ljudje so mi, seveda neuradno, ker uradne institucije za zdaj še niso dale izjave, povedali, da naj bi šlo za romsko družino iz Metlike," pa razkrije Vida Čadonič Špelič iz NSi.

Direktorica centra na to odgovarja: "Ne bom ne potrdila ne zanikala, lahko samo povem, da imamo grožnje tako z ene kot z druge strani in ne zaznavamo nekih bistvenih razlik."

Neuradno naj bi šlo za romsko družino, pri kateri so prvi dan letošnjega leta našli mrtvega dojenčka.

"S tem so rešili te otroke. A po drugi strani je nesprejemljivo, da so zdaj ti ljudje, ki so se v imenu države izpostavili, da bi rešili te otroke, ustrahovani," poudarja Čadonič Špeličeva.

Grožnje centrom za socialno delo so vse pogostejše po celotni Sloveniji. Na metliški enoti so bili, kot pojasnjujejo na ministrstvu za socialne zadeve, začasno uvedeni povečani varnostni ukrepi.

"Nam je ministrstvo šlo naproti in nam zagotovilo v letošnjem letu še dodatna sredstva za najem varnostne službe," še dodaja Kraljeva.

A sredstev za stalno prisotnost varnostnika je premalo, zato ga najemajo le po potrebi.

Preiskava v zvezi z grožnjami pa še poteka.