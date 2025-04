'Narejeno v Sloveniji': zadnji 'borec' nekoč velike industrije

Nekoč je skoraj vsaka družina v svoji omari imela kakšen kos od Mure ali od Laboda, danes pa je slika na žalost drugačna. Redkokdo ima v svoji omari kaj slovenskega. "Imam Murin kostim, ki je star zagotovo 40 let. In povem vam, če bi vam rekla, da sem ga kupila včeraj, bi mi verjeli. Danes ni več tega." "Žalostno vse skupaj. Vsaj te znamke bi lahko bile še. Kakšne bi lahko ostale." "Klasika in kvaliteta. Tega danes več ni. Samo še kitajska roba, žal," so se strinjale naše sogovornice.

Metliški Komet. Kjer oblikujejo in izdelujejo spodnje perilo, kopalke in spalne srajce, pižame. Vse se je začelo leta 1960 s petimi zaposlenimi in takrat si nihče v Kometu ni predstavljal, da bodo obstali do danes. Konec 70. let prejšnjega stoletja je zaposloval več kot 400 ljudi. "S časom je bila potreba po specializaciji in se je specializiral za proizvodnjo perila in kopalk in tako je bil bolj prepoznaven na trgu in dosegel višjo kakovost," razlaga zdajšnja direktorica Andreja Banovec Panjan, ki je svojo pot v Kometu začela leta 1998. "Kjer sem iz vodje kakovosti napredovala do tehnične direktorice. Leta 2011 sem sprejela izziv in prevzela proizvodni del podjetja, saj sem verjela v znanje in kompetence ekipe, da bomo to speljali. Leta 2018 sva z možem prevzela tudi blagovno znamko Komet in takrat sva postavila temelje za nadaljnji razvoj. Sedaj nama v tej zgodbi pomagata že hčerka Lara in sin Matic."

Ko se z direktorico sprehajamo po proizvodnji, kjer šivilje izdelujejo spodnje perilo, kopalke, spalne srajce in pižame, pravi, da je zadovoljstvo strank, da je izdelek izdelan doma, in kakovost tisto, kar jih žene naprej, da proizvodnja še vedno ostaja v Sloveniji. "Ker želimo svojim kupcem dati kakovostne izdelke, narejene iz kakovostnih materialov, ker verjamemo v znanje, ki je v Sloveniji in je povezano s trajnostjo."