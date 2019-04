'Metode v Sloveniji postajajo čedalje bolj podobne mafijskim'

"Argumenti, zakaj je odstopil, se mi zdijo naravnost smešni. Na to funkcijo ni prišel pred tremi meseci ali pred pol leta. Šest let se obnaša kot bog, ker na to komisijo ni nobene pritožbe. Prav tako me ne prepriča, da prej pritiskov ni bilo. Tukaj gre prvič za navzkrižne pritiske. Navzkrižne zato, ker je prišel v nasprotje nek gospodarski interes, kajti on s svojimi odločitvami in njegova komisija delata Sloveniji vsak mesec milijonsko škodo. Na drugi strani pa pravi, da dela po črki zakona," je o pritiskih, ki so se zgrnili nad Smrdela in druge revizorje, v oddaji 24UR ZVEČER dejal Pintar.

Če je šef državnih revizorjev ugotovil, da sta si v nasprotju gospodarski interes Slovenije in črka zakona, je bila njegova dolžnost že pred letom in pol, da bi sam predlagal spremembo zakona, je prepričan sogovornik. "Da ne bi seveda to peljalo Slovenije v gospodarske težave. Nas davkoplačevalce je do zdaj dodatno zadolžil za nekaj 30, 40 milijonov evrov".