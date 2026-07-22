Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Metuljev deček: po treh aplikacijah zdravila opazno hitrejše celjenje ran

Ljubljana, 22. 07. 2026 08.20 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.K. STA
Miloš ima redko genetsko bolezen kože, Bulozno epidermolizo

Deček Miloš je v začetku julija kot prvi bolnik z bulozno epidermolizo v UKC Ljubljana prejel gensko zdravljenje z zdravilom Vyjuvek. Deček zdravilo dobro prenaša, posebnih neželenih učinkov ob zdravljenju zaenkrat ni imel. Po treh aplikacijah zdravila na kliniki opažajo, da se tam rane hitreje celijo, kot na mestih, kjer zdravila ne prejema.

Vodja otroškega oddelka dermatovenerološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Mateja Starbek Zorko je pojasnila, da Miloš zdravilo prejel 3. julija, od takrat pa ga na dermatovenerološki kliniki prejema enkrat tedensko.

"Gre za gensko zdravilo v obliki gela, ki mu ga v priporočenem odmerku apliciramo na sveže rane, dokler se mu le-te ne zacelijo, nato se zdravi nove rane, ki jih ima, do zacelitve," je zapisala Starbek Zorko. Dodala je, da je zdravilo Vyjuvek na stroške Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pred časom že prejemal v ZDA, zato so deček in njegovi starši že seznanjeni z načinom zdravljenja.

Deček Miloš
Deček Miloš
FOTO: Društvo Vilijem Julian

Miloš ima gensko bolezen, pri kateri se stalno in skozi celo življenje, tako spontano kot na mestu poškodbe kože, na koži pojavljajo novi mehurji in rane. Zdravilo bo zato prejemal dolgoročno oziroma dokler bo imel sveže rane.

Deček ima težko obliko bolezni in prizadeto veliko površino kože, a mu vseh ran glede na priporočila zdravljenja ne morejo zdraviti. Naenkrat tako zdravijo maksimalno površino, kot priporoča proizvajalec, in sicer lahko Miloš naenkrat prejme dva mililitra zdravila v obliki gela.

Ob tem prejema tudi vse ostale možnosti zdravljenja, ki so na voljo v Sloveniji, poleg sodobnih oblog za zdravljenje ran, ga zdravijo tudi z gelom s prečiščenim ekstraktom skorje bele breze, ki ga prav tako dobro prenaša, je zapisala Starbek Zorko.

"Ker je gensko zdravilo prejel do sedaj šele trikrat, težko primerjamo učinek posameznih zdravil, s katerimi je zdravljen, a po treh aplikacijah opažamo, da se na mestu zdravljenja z genskim zdravilom rane hitreje celijo kot na mestih, kjer zdravila ne prejema. Za boljšo primerjavo različnih lokalnih zdravljenj oz. oceno dolgoročnega učinka zdravljenja z biološkim zdravilom pa bo potrebo počakati še več tednov oziroma mesecev," je pojasnila.

V Sloveniji ima tovrstno bolezen manj kot 10 otrok in odraslih, Miloš pa je edini, ki je tovrstno gensko terapijo v UKC Ljubljana že tudi prejel. Predvidevajo, da bi s tovrstno gensko terapijo v prihodnosti zdravili tudi druge bolnike v Sloveniji, ki imajo težjo obliko bolezni in pri katerih do sedanja terapija ni privedla do bistvenega izboljšanja ali hitrejšega celjenja ran.

Starbek Zorko je poudarila še, da zdravljenje z zdravilom Vyjuvek ni genska terapija, pri kateri bi uspeli bolniku zamenjati gen na način, da bolezni ne bi več imel in bi bil po prejemu zdravila dokončno ozdravljen, ampak bo pri bolnikih predvidoma potrebno do doživljenjsko zdravljenje.

miloš zdravilo

Preveč nadur in stalne pripravljenosti, nepopolno beleženje službenih vozil

Politična policija ali odkrivanje korupcije?

24ur.com V lekarnah znova pomanjkanje zdravil
24ur.com Kaj storiti, če predpisanega zdravila v lekarni ni na zalogi?
24ur.com Po več kot letu dni negotovosti novo poglavje za malega Miloša
Vizita.si Evropska unija odobrila zdravilo za zdravljenje Duchennove mišične distrofije
24ur.com Kaj so razlogi za trenutno pomanjkanje zdravil v Evropi?
24ur.com Težave z dobavo zdravil: kaj to pomeni za bolnike?
24ur.com Po zdravila čez mejo
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
22. 07. 2026 09.47
Anion6anion Se strinjam,axzakaj se nisi obrnil na Goloba?Pa mimogrede,700 mijlonov je Golob namenil Ukrajini,od teh 700 je prva tranša 50 miljonov.To je še s podpisom Goloba in levice.Kaj je že rekla Asta?Vsak euro za vojsko, je euro manj za socialo in 700 miljonov dala Ukrajini Zato se kevaku ,glede teh stvari obrnite na sončnega kralja ,trenutno.
Odgovori
0 0
Grizli14
22. 07. 2026 09.15
Srečno junak🙏
Odgovori
+4
4 0
kala 09
22. 07. 2026 09.12
Super samo tako naprej.🥰
Odgovori
+4
4 0
Anion6anion
22. 07. 2026 08.55
Za takšne primere naj Janša nameni 50 mio EUR, ne pa za Ukrajino.
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
Portal
Njegovi otroci so zrasli, fotografije presenetile vse
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
Argentinec izgubil živce, Olmo ostal miren: "Nisem želel biti slab zgled otrokom"
Argentinec izgubil živce, Olmo ostal miren: "Nisem želel biti slab zgled otrokom"
zadovoljna
Portal
Mama in hči: modni dvoboj, ki ga še dolgo ne bomo pozabili
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
vizita
Portal
Zakaj se redimo? 10 ključnih vzrokov za hiter porast teže
Kdaj hrana postane problem
Kdaj hrana postane problem
Znaki, da ste alergični na alkohol
Znaki, da ste alergični na alkohol
Ko srce skoraj odpove zaradi sreče: spoznajte simptome sindroma srečnega srca
Ko srce skoraj odpove zaradi sreče: spoznajte simptome sindroma srečnega srca
cekin
Portal
Kaj pomeni uspešna upokojitev? Velika hiša, polna spominov, ali več svobode, manj stroškov in manj skrbi?
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Slovensko podjetje naredilo potezo, ki mu je prinesla velik uspeh
Slovensko podjetje naredilo potezo, ki mu je prinesla velik uspeh
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
moskisvet
Portal
Nekoč je životaril z eno kumaro na dan, danes ga pozna ves svet
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Vsi so občudovali njegove mišice, zdaj je Matt Damon priznal resnico
Vsi so občudovali njegove mišice, zdaj je Matt Damon priznal resnico
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
dominvrt
Portal
Iz jugoslovanskih dnevnih sob v sodobne interierje: vrača se pozabljen dekorativni hit
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Rjavi madeži na radiatorju? Rešitev se skriva v vašem hladilniku
Rjavi madeži na radiatorju? Rešitev se skriva v vašem hladilniku
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
okusno
Portal
To je najbolj umazan predmet v vaši kuhinji
Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
voyo
Portal
Hitri in drzni 8
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820