Mežiška dolina: Poškodovan plinovod ustavil proizvodnjo

Policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja poškodovanje ali uničenje javnih naprav, so še navedli na celjski policijski upravi.

Obvestilo o tem, da na Prevaljah ob glavni cesti uhaja plin iz počenega ventila plinovoda, je center za obveščanje prejel v torek okoli 12.30. Posredovali so poklicni gasilci Koroškega gasilskega zavoda in prostovoljni gasilci s Prevalj, ki so zavarovali kraj dogodka, zaprli cesto, opravili meritve z detektorjem in usmerjali promet. Napako so odpravili dežurni delavci podjetja Petrol, o dogodku pa so bile obveščene pristojne službe, še navaja center za obveščanje.