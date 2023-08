Mežiška dolina znova prometno povezana, brez pitne vode še vedno 13 tisoč ljudi

Opustošena Črna na Koroškem se počasi pobira. Županja pričakuje, da se bo pomemben premik zgodil prihodnji teden, ko naj bi iz pip že pritekla čista pitna voda. V mežiški občini so to že dočakali, nam pove direktorica komunalnega podjetja Meta Tasič Bukovec. "Mežica je vzpostavila, ta vodovod gre v glavnem po hribu navzdol, tako da mu voda dejansko ni prišla do živega." Kompleksnejša je situacija na Prevaljah."Pri nas pa vodovod poteka od Mežice do Prevalj ob vodotoku ob reki Meži, ki je podrla pred sabo dejansko 90 procentov vodovoda."

Občine v preteklosti denarja za sanacijo salonitnih cevi, kar bi morda preprečilo zdajšnje stanje, niso našle. Od izvira Šumc odvisnih okoli 13 tisoč prebivalcev prevaljske in ravenske občine bo moralo vodo še prekuhavati oziroma koristiti tisto, ki je prepeljana iz Kotelj in Avstrije ter v kanistrih dostopna na ulicah."Predvidevamo, glede na tehnologijo ki jo imamo predvideno in s katero začenjamo z deli v ponedeljek v Mežici, da bi morala biti ta sanacija zaključena približno v roku treh mesecev," napove direktorica Meta Tasič Bukovec.