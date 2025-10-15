Svetli način
Slovenija

Mežiški župan zavrača vse očitke

Mežica, 15. 10. 2025 20.05 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
Ema Čepon
Ali je župan občine Mežica vpleten v okoriščanje z javnim denarjem pri obnovi po katastrofalnih predlanskih poplavah v višini 375.000 evrov? Kot smo poročali sinoči, naj bi ga celjski kriminalisti zaradi tega tudi kazensko ovadili. Mežiški župan je stopil pred kamere in zavrnil vse očitke. "V prvih dneh po poplavah so vsi delali vse, da bi rešili življenja in premoženje," se brani župan. S kazensko ovadbo pa da je bil, pravi, seznanjen šele iz medijev.

Avgusta predlani je bilo nekaj več kot 3500 prebivalcev Mežice povsem odrezanih od sveta. Voda je povsem porušila mostove, odnesla ceste, domove so več mesecev ogrožali zemeljski plazovi. Škoda je bila enormna, sanacija pa dolgotrajna in draga. "Večinoma je šlo za odvoz mulja, nanos, kjer je potrgalo ceste, infrastrukturo, zadeve, ki smo jih takrat skušali spraviti samo tako, da bodo za življenje, bi lahko rekli," opisuje župan občine Mežica Mark Maze.

Mark Maze
Mark Maze FOTO: POP TV

A dobri dve leti kasneje preiskava celjskih kriminalistov odpira vprašanje, ali je katastrofa komu tudi koristila? In kakšno vlogo je imela pri tem občina oziroma mežiški župan in lokalno gradbeno podjetje? Prvi mesec po uničujočih poplavah naj bi tako celjski kriminalisti med množico računov za vrsto opravljenih intervencijskih del, kot so transport mulja, utrjevanje brežin in podobno, dodali lažni račun v znesku dobrih 375.000 evrov za dela, ki niso bila nikoli opravljena. Po informacijah časnika Večer naj bi šlo za podjetje Stane, d. o. o., ki se na našo prošnjo za pojasnilo še ni odzvalo. 

Župan očitke odločno zavrača

Je pa pred kamere prvič stopil župan in očitke, da je zavestno in hote, kot navajajo kriminalisti za delo, ki ga podjetje nikoli ni opravilo, potrdil plačilo skoraj 400 tisočakov, odločno zavrnil. Za kazensko ovadbo pa, da je izvedel šele iz medijev. "S samo ovadbo in njeno vsebino nisem bil seznanjen, bil sem seznanjen z anonimno prijavo glede nekih neutemeljenih očitkov in tudi policiji sem posredoval vsa potrebna pojasnila."

Anonimnež je v prijavi občino sicer obtožil, da je finančno korist omogočila dvema podjetjema. In del teh očitkov se je že izkazal za neutemeljene, pojasnjuje predsednik nadzornega odbora Janez Praper: "Za eno lahko rečem, da v Erarju piše, da v tistem obdobju ni dobilo nič od občine. Za drugo podjetje pa je zdaj jasno, da je bila izdana faktura, torej račun za opravljeno intervencijsko storitev po poplavah." In župan vztraja, plačane storitve so opravili: "Podjetje je opravilo delo, za katero so bili plačani, absolutno. Počeli so vsi vse, ali je bil to odvoz ali nanos ali ureditev struge, vse, kar je reševalo našo občino."

Da bodo sodelovali z organi pregona in zadevo poskušali čim prej rešiti, zaključi župan.

