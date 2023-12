MF: Če ne poplačajo dolga, bomo nehali izvajati storitve za UKC Ljubljana

Dolg UKC-ja do medicinske fakultete ima sicer dolgo brado, med epidemijo pa je začel skokovito naraščati in zdaj je dovolj, pravi dekan. "Se je povečal na 43 milijonov evrov, kar predstavlja v bistvu dve leti dela naših inštitutov in na tak način mi enostavno ne moremo več poslovati," je povedal dekan medicinske fakultete UL Igor Švab.

Če bi šlo v tem tempu dalje, bi bile kmalu ogrožene plače zaposlenih, obveznosti do dobaviteljev in prepotrebne investicije. Lani so denimo za našo največjo bolnišnico samo na dveh inštitutih naredili skoraj 600 tisoč preiskav. "Mikrobiološke preiskave, to je največji del naših storitev, drugi zelo velik del so patološke preiskave, to pomeni obdukcije in preiskave tkiv, ki nastanejo v procesu zdravljenja. Nekaj dela je tudi z inštitutom za sodno medicino," še pravi Švab.

V skrbi za paciente vse naročene storitve kljub neplačevanju še vedno opravljajo. A to bi se utegnilo že v prihodnjem tednu povsem spremeniti. "8. decembra bomo začeli s pripravami za zaustavitev storitev," je še povedal Švab in dodal, da bodo storitve nehali izvajati 15. decembra. Po njegovih besedah to za bolnike v praksi pomeni, da bi se precej podaljšale dobe zdravljenja. "Diagnostika bi se poslabšala, s tem bi se povečale tudi čakalne dobe, kakovost oskrbe bi bila bistveno slabša," pravi.