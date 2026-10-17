Kako krut je lahko svet dostavljalcev? 'Mi garamo, šefi bogatijo'

To je le nekaj sporočil obupanih dostavljavcev hrane in drugega blaga pri slovenski podružnici mednarodne platforme Wolt, sicer bolj ali manj monopolista na našem trgu. Delovne razmere so nevzdržne, je opozorilo nekaj deset pogodbenih sodelavcev, ki so si upali oziroma so si lahko privoščili, da so stopili pred javnost. Številni njihovi kolegi pa protestno niso dostavljali. Ob tem so se spomnili tudi na 26-letnega kolega, ki je med dostavo umrl v prometni nesreči in so ga včeraj pokopali v Mariboru.

Razlog za stavko pa – da je tudi to, da se je njihovo delo v zadnjih letih spremenilo, tudi znotraj podjetja. "Včasih sem naredil v eni uri tri dostave in sem zaslužil 12 oziroma 13 evrov. Danes naredim – govorimo takrat, ko je delo – pet dostav za 13 evrov. To pomeni: za isti denar več dostav," razlaga.

"Delo na Woltu poteka v vrhuncu dneva – v času malic – med 11.00 in 12.30. Takrat je delo. Vse drugo, ves preostali čas je pa životarjenje," tako delo na Woltu označuje naš sogovornik. Ali povedano drugače: "Vozim se, nabiram kilometre, čakam, ali bo zapiskal telefon ali ne bo, ali bom dobil kakšno dostavo. Čakam po eno uro ... Wolt manipulira z dejanskim stanjem na terenu. Kaže, da je stanje povpraševanja visoko, potem pa dejansko dostavljalci čakamo eno uro za dostavo."

Ali podjetje s takim privabljanjem išče nove dostavljalce prav zaradi nezadovoljstva obstoječih? Kot nam je zaupal eden od njih, so izkoriščanje, nesorazmerna in nekontrolirana plačila vse pogostejši, pogoji za zaslužek pa s tem vse težji. "Z muko se včasih prijavim, ampak se pač moram .. Če se ne bi rabil, se ne bi prijavil," sklene.

Na vprašanje, ali bi priporočal prijatelju delo za Wolt, pa odgovarja: "Priporočil bi samo za to, da dobim 425 evrov. Ker za vsakega prijatelja, ki ga povabim, dobim 425 eurov."

Tudi plačila znotraj istega dne, pravi, niso enaka. "Ko dobiš dostavo, dobiš osnovno plačilo. Bomo rekli, da je 2,50 evra. Vsaka naslednja dostava na isti oziroma podoben naslov, k sosedu, pa dobiš za to dostavo 1,90 evra. V bistvu je vsaka naslednja dostava plačana manj."

V oddaji 24UR ZVEČER so ob tem sinoči gostili vodjo javnih politik v regiji pri slovenski podružnici Wolta Jana Škoberneta ter aktivista in borca za delavske pravice iz sindikata Zasuk Miho Blažiča N'toka.

Stavkajoči opozarjajo, da Wolt zavaja pri zaslužkih. Da obljublja med 10 in 12 evrov na uro, realnost pa je tudi do polovico nižja. Pri čemer morajo iz tega denarja potem pokriti še davke, prispevke in stroške. Od kod taka razlika med teorijo in prakso?

Škoberne se je uvodoma zahvalil za sporočila dostavnih partnerjev, ki so jih danes dobili, "ker je za nas pomembno, da se počutijo slišane in da razumemo, kako lahko naredimo vse, kar je v naši moči, da bi bilo njihovo delo preko Wolta bolj cenjeno in zanje tudi boljše". "Wolt je ena redkih, če ne edina platforma, ki vsako leto redno objavlja poročilo o algoritemski transparentnosti, kjer vnaprej povemo, na kakšen način se določajo plačila, kako se plačuje, kako Wolt aplikacija obravnava uporabnike, zakaj se nekaj vidi in kakšna stvar manj, odgovorimo na vsako vprašanje, na vsak poziv. /.../ Morda če bi to zahteve dostavljavcev dobili kakšen dan prej, bi se že danes lahko konkretneje odzvali. Vsekakor je za nas socialni dialog izjemno pomemben in če kaj razumemo na Woltu, je to, da Wolta brez zadovoljnih dostavnih partnerjev ni," dodaja. Kot zatrjuje, zato njihovo sporočilo razumejo, jemljejo resno in bodo naredili vse, da se čimbolj približajo zahtevam in temu, da bo tudi njihovo delo cenjeno na način, kot si želijo. "Seveda v meri, kot to lahko zagotovimo."

Pa so to po mnenju Blažiča urejeni delovni pogoji, dostojna plačila? "Najprej vsa čast dostavljavcem, ki so se opogumili za stavko. Ob tem bi pozval vse uporabnike Wolta, da jih podpremo. Ne borijo se samo zase, ampak za delovne pogoje in standardne vseh nas," uvodoma pravi. In odgovarja: "Ne, to niso dostojni delovni pogoji. Če bi ta dialog tekel, če bi bila plačila in algoritmi jasni, bi se vedelo koliko, kaj in za kaj nekdo dela in dostavlja, potem te stavke ne bi bilo. Niso tokrat prvič poskušali govoriti z vodstvom in teh stvari urediti. Ta zgodovina je zelo dolga. In danes sem videl celo vrsto poskusov sporočil, kjer se pogovarjajo s podpornim servisom, iščejo odgovore in teh ni, ali pa se pogovarjajo s 'chat-boti'. To ni normalen odnos do delavcev – oni nimajo centrale, kanala za pogovor, na nikogar se ne morejo obrniti. Še tisto, kar je obstajalo, tega v tem trenutku v Sloveniji več ni. Ne vedo niti, kje je pisarna tega podjetja." To pa je po mnenju Blažiča razlog, da morajo ta dialog in rešitve iskati na ulici.

Škoberne to zanika in pravi, da delavci dobro vedo, kje je pisarna. "Mi smo tukaj, podpora deluje v slovenskem jeziku, pri nas so ljudje, ne 'chat-boti', za vsakim odgovorom stoji človek, ekipa ljudi, ki se trudi maksimalno. Seveda kdaj ne odgovorimo takoj. Predstavljajte si, da je na naši platformi v Sloveniji registriranih več kot 6000 dostavnih partnerjev. Ogromno število sporočil ... Trudimo se po najboljši meri. Naše ekipe v podpori, ki govorijo slovensko, angleško in še nekatere druge jezike, se trudijo vsak dan. In vprašanj je mnogo, tudi zato, ker ljudje včasih ne vedo, ali pa niso uspeli prebrati poročila o algoritemski transparentnosti," pravi.

Pa drži podatek, da je Wolt ponudil 50 odstotkov višje plačilo tistim dostavljavcem, ki ne bodo stavkali? Vodja javnih politik v regiji pri slovenski podružnici Wolta odgovarja, da to ni povezano s stavko. "Vedno ko so višji potreb, se izboljšujejo plačila in ponudbe, tudi z bonusi. To ni specifika današnjega dne, to se dogaja, kadar so težji vremenski pogoji, zahtevnejša naročila ... Dostavljavci to dobro vedo." Kot dodaja, nihče ni želel preprečiti stavke in nihče ji ne nasprotuje.