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Kako krut je lahko svet dostavljalcev? 'Mi garamo, šefi bogatijo'

Ljubljana, 17. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 6 min branja 22

Avtor:
Žiga Podkrižnik 24UR ZVEČER
Stavka dostavljavcev Wolta

Kdo dovoljuje dramatične razmere na trgu dela? Dostavljavci Wolta so se odločili za stavko. Sprašujejo se, kako jih lahko podjetje povsem brez sankcij – kot trdijo – zavaja z obljubami o zaslužku, izvaja netransparentna plačila in se z njimi sploh ne pogovarja. "Mi garamo, šefi bogatijo," s temi besedami pa na urejanje odnosa do delavcev pozivajo tudi pristojnega ministra Anžeta Logarja.

"Nismo roboti, smo ljudje! /.../ Od česa naj živimo – napitnin? /.../ Mi garamo, oni bogatijo."

To je le nekaj sporočil obupanih dostavljavcev hrane in drugega blaga pri slovenski podružnici mednarodne platforme Wolt, sicer bolj ali manj monopolista na našem trgu. Delovne razmere so nevzdržne, je opozorilo nekaj deset pogodbenih sodelavcev, ki so si upali oziroma so si lahko privoščili, da so stopili pred javnost. Številni njihovi kolegi pa protestno niso dostavljali. Ob tem so se spomnili tudi na 26-letnega kolega, ki je med dostavo umrl v prometni nesreči in so ga včeraj pokopali v Mariboru.

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Kako krut je lahko svet dostavljalcev? Za našo televizijo je spregovoril eden od voznikov Wolta.

"Delo na Woltu poteka v vrhuncu dneva – v času malic – med 11.00 in 12.30. Takrat je delo. Vse drugo, ves preostali čas je pa životarjenje," tako delo na Woltu označuje naš sogovornik. Ali povedano drugače: "Vozim se, nabiram kilometre, čakam, ali bo zapiskal telefon ali ne bo, ali bom dobil kakšno dostavo. Čakam po eno uro ... Wolt manipulira z dejanskim stanjem na terenu. Kaže, da je stanje povpraševanja visoko, potem pa dejansko dostavljalci čakamo eno uro za dostavo."

Razlog za stavko pa – da je tudi to, da se je njihovo delo v zadnjih letih spremenilo, tudi znotraj podjetja. "Včasih sem naredil v eni uri tri dostave in sem zaslužil 12 oziroma 13 evrov. Danes naredim – govorimo takrat, ko je delo – pet dostav za 13 evrov. To pomeni: za isti denar več dostav," razlaga.

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Tudi plačila znotraj istega dne, pravi, niso enaka. "Ko dobiš dostavo, dobiš osnovno plačilo. Bomo rekli, da je 2,50 evra. Vsaka naslednja dostava na isti oziroma podoben naslov, k sosedu, pa dobiš za to dostavo 1,90 evra. V bistvu je vsaka naslednja dostava plačana manj."

Pristojnega ministra Anžeta Logarja pozivajo, naj preveri delovanje platformnega dela v Sloveniji. Zanima jih, če so predstavljeni zaslužki primerljivi z dejanskimi prihodki po odštetju vseh stroškov.

In kako se je na stavko odzvalo vodstvo podjetja? "Plačilo so povišali za 50 odstotkov, da se čim manj dostavljavcev udeleži stavke. To so naredili načrtno," razlaga sogovornik.

Na vprašanje, ali bi priporočal prijatelju delo za Wolt, pa odgovarja: "Priporočil bi samo za to, da dobim 425 evrov. Ker za vsakega prijatelja, ki ga povabim, dobim 425 eurov."

Ali podjetje s takim privabljanjem išče nove dostavljalce prav zaradi nezadovoljstva obstoječih? Kot nam je zaupal eden od njih, so izkoriščanje, nesorazmerna in nekontrolirana plačila vse pogostejši, pogoji za zaslužek pa s tem vse težji. "Z muko se včasih prijavim, ampak se pač moram .. Če se ne bi rabil, se ne bi prijavil," sklene.

V oddaji 24UR ZVEČER so ob tem sinoči gostili vodjo javnih politik v regiji pri slovenski podružnici Wolta Jana Škoberneta ter aktivista in borca za delavske pravice iz sindikata Zasuk Miho Blažiča N'toka.

Stavkajoči opozarjajo, da Wolt zavaja pri zaslužkih. Da obljublja med 10 in 12 evrov na uro, realnost pa je tudi do polovico nižja. Pri čemer morajo iz tega denarja potem pokriti še davke, prispevke in stroške. Od kod taka razlika med teorijo in prakso?

Škoberne se je uvodoma zahvalil za sporočila dostavnih partnerjev, ki so jih danes dobili, "ker je za nas pomembno, da se počutijo slišane in da razumemo, kako lahko naredimo vse, kar je v naši moči, da bi bilo njihovo delo preko Wolta bolj cenjeno in zanje tudi boljše". "Wolt je ena redkih, če ne edina platforma, ki vsako leto redno objavlja poročilo o algoritemski transparentnosti, kjer vnaprej povemo, na kakšen način se določajo plačila, kako se plačuje, kako Wolt aplikacija obravnava uporabnike, zakaj se nekaj vidi in kakšna stvar manj, odgovorimo na vsako vprašanje, na vsak poziv. /.../ Morda če bi to zahteve dostavljavcev dobili kakšen dan prej, bi se že danes lahko konkretneje odzvali. Vsekakor je za nas socialni dialog izjemno pomemben in če kaj razumemo na Woltu, je to, da Wolta brez zadovoljnih dostavnih partnerjev ni," dodaja. Kot zatrjuje, zato njihovo sporočilo razumejo, jemljejo resno in bodo naredili vse, da se čimbolj približajo zahtevam in temu, da bo tudi njihovo delo cenjeno na način, kot si želijo. "Seveda v meri, kot to lahko zagotovimo."

Pa so to po mnenju Blažiča urejeni delovni pogoji, dostojna plačila? "Najprej vsa čast dostavljavcem, ki so se opogumili za stavko. Ob tem bi pozval vse uporabnike Wolta, da jih podpremo. Ne borijo se samo zase, ampak za delovne pogoje in standardne vseh nas," uvodoma pravi. In odgovarja: "Ne, to niso dostojni delovni pogoji. Če bi ta dialog tekel, če bi bila plačila in algoritmi jasni, bi se vedelo koliko, kaj in za kaj nekdo dela in dostavlja, potem te stavke ne bi bilo. Niso tokrat prvič poskušali govoriti z vodstvom in teh stvari urediti. Ta zgodovina je zelo dolga. In danes sem videl celo vrsto poskusov sporočil, kjer se pogovarjajo s podpornim servisom, iščejo odgovore in teh ni, ali pa se pogovarjajo s 'chat-boti'. To ni normalen odnos do delavcev – oni nimajo centrale, kanala za pogovor, na nikogar se ne morejo obrniti. Še tisto, kar je obstajalo, tega v tem trenutku v Sloveniji več ni. Ne vedo niti, kje je pisarna tega podjetja." To pa je po mnenju Blažiča razlog, da morajo ta dialog in rešitve iskati na ulici.

Škoberne to zanika in pravi, da delavci dobro vedo, kje je pisarna. "Mi smo tukaj, podpora deluje v slovenskem jeziku, pri nas so ljudje, ne 'chat-boti', za vsakim odgovorom stoji človek, ekipa ljudi, ki se trudi maksimalno. Seveda kdaj ne odgovorimo takoj. Predstavljajte si, da je na naši platformi v Sloveniji registriranih več kot 6000 dostavnih partnerjev. Ogromno število sporočil ... Trudimo se po najboljši meri. Naše ekipe v podpori, ki govorijo slovensko, angleško in še nekatere druge jezike, se trudijo vsak dan. In vprašanj je mnogo, tudi zato, ker ljudje včasih ne vedo, ali pa niso uspeli prebrati poročila o algoritemski transparentnosti," pravi.

Pa drži podatek, da je Wolt ponudil 50 odstotkov višje plačilo tistim dostavljavcem, ki ne bodo stavkali? Vodja javnih politik v regiji pri slovenski podružnici Wolta odgovarja, da to ni povezano s stavko. "Vedno ko so višji potreb, se izboljšujejo plačila in ponudbe, tudi z bonusi. To ni specifika današnjega dne, to se dogaja, kadar so težji vremenski pogoji, zahtevnejša naročila ... Dostavljavci to dobro vedo." Kot dodaja, nihče ni želel preprečiti stavke in nihče ji ne nasprotuje.

 

 

Celotno soočenje je na voljo v zgornjem videu.

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KOMENTARJI22

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DEBELA OLIVA
17. 10. 2026 08.29
Dečko kdo pa te sili delat za WOLF ? Pojdi delat v fabriko za tekoči trak in ne boš rabil gledat v zrak eno uro ampak boš vseh 8 ur prešvical
Odgovori
0 0
Kritikizstajerske
17. 10. 2026 08.29
Imam znanca ki vozi wolt in je placilo enormno za bicikliranje. Je pa rekel, vec delas vec zasluzis...naj ne jikajo ker zasluzijo sigurno vec kot vecina slovencev ki dela v javni upravi na UE, občinah.....kakor tudi v privat sektorju
Odgovori
+1
1 0
Belištumf
17. 10. 2026 08.29
kako gre pa ta napis "uvozena delovna silaa..." skupaj z pakiji ki protestirajo?
Odgovori
+1
1 0
Belištumf
17. 10. 2026 08.26
Wolt zapreti...pa mir..migranti pa veseli nazaj v svoje drzave, pri nas ni dela.
Odgovori
+3
3 0
Kritikizstajerske
17. 10. 2026 08.26
Prisli so verjetno ilegalno, sole nimajo, jezika ne znajo in oni bi se puntali...ce ti kaj ne pase gres od koder si prisel
Odgovori
+1
2 1
Dule saviic
17. 10. 2026 08.24
"Mi garamo šefi bogatijo" to je tak vsepovsod enako tega se neda spremenit
Odgovori
+2
2 0
Kritikizstajerske
17. 10. 2026 08.23
Dante no....prisli so s trebuhom za kruhom in lahko delajo ali pa grejo. Nobeden jih ne sili!!!!
Odgovori
+3
4 1
SDS_je_poden
17. 10. 2026 08.23
"Mi garamo, šefi bogatijo,"...ja, dobro jutro, temu se reče kapitalizem, ki je le za odtenek boljši od sužnjelastništva.
Odgovori
+3
4 1
Pol pilot
17. 10. 2026 08.21
Kje pa se to ne dogaja? Vsi delamo za dobro nadrejenega...
Odgovori
+8
8 0
Infiltrator
17. 10. 2026 08.20
Me zanima kaj za eni ljudje naročajo Iz tistih umazanih torb ?!
Odgovori
+9
9 0
Morgoth
17. 10. 2026 08.21
Jelinčič je lepo povedal zakaj. 😉
Odgovori
+5
5 0
Taksi
17. 10. 2026 08.19
Zakaj se čudite v taxiju je še slabši ljudje delajo 250 do 300 ur in to na procente in polovicni delovni čas brez dopusta regresa in malice
Odgovori
+3
3 0
Qwerty
17. 10. 2026 08.18
Enostavna ne resitev, odprete svojo dostavno firmo in postanete konkurenca.
Odgovori
+1
3 2
Infiltrator
17. 10. 2026 08.18
Ukinit umazani Wolt in predrzne dostavljalce na kolesih in skuterjih .
Odgovori
+11
12 1
Samo DESNO je pravo
17. 10. 2026 08.17
80% Slovencev bi se nas lahko hodilo jokat na POP tv, da imamo slabe plače..
Odgovori
+8
8 0
Samo DESNO je pravo
17. 10. 2026 08.17
Nihče ne rabi delat,če noče.
Odgovori
+5
7 2
Agent Provokator
17. 10. 2026 08.13
In točno to, hoče Janez uzakoniti z interventnim zakonom... delavci z majhnimi dohodki hodijo na rdeči križ, medtem ko delodajalci bogatijo. Dobrodošli v Sloveniji.!!!
Odgovori
+4
10 6
Morgoth
17. 10. 2026 08.16
Na kakšen način bo interventni zakon to uzakonil? Daj razloži za nas "nevedne".
Odgovori
+8
9 1
Samo DESNO je pravo
17. 10. 2026 08.16
Hvala Golobu za to kar se dogaja.
Odgovori
+2
5 3
Kritikizstajerske
17. 10. 2026 08.25
daj ne delaj norca iz sebe
Odgovori
+2
2 0
Morgoth
17. 10. 2026 08.06
Ironično jih 3/4 sploh ne razume kaj piše na teh listih iz slike.😂😂😂
Odgovori
+9
11 2
Morgoth
17. 10. 2026 08.07
Pa polovica jih sploh ne zna brati.
Odgovori
+8
9 1
zurc
17. 10. 2026 08.05
če si z delovnim mestom nezadovoljen ,išči drugo delo
Odgovori
+12
13 1
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