MI GREMO PA NA SEVER

Morda poletje na severu zveni nekoliko nenavadno, v resnici pa je pravljično. Tam so dežele, kjer so nastale najlepše pravljice. Le kdo ne pozna Pike Nogavičke, pa Male morske deklice? In pravljična je tudi pokrajina, poleti obsijana s polnočnim soncem, surova, divja in hkrati nežno očarljiva. Skandinavske in baltske dežele, pa Škotska s skrivnostnim jezerom Ness in pečinami ob razvalinah gradu Dunnator, ki še vedno burijo domišljijo. In Irska – zeleno, ki te ljubim zeleno. Tam je Velikanov prehod – zaščiten kot svetovna naravna dediščina. Ali pa Legoland, kjer tudi odrasli postanejo zopet otroci…

Kljub temu, da na Baltsko morje meji devet držav, samo Litvo, Latvijo in Estonijo tradicionalno imenujejo baltske države. Baltsko morje je notranje celinsko morje Atlantskega oceana ter je z nekaj plitkimi morskimi ožinami povezano s Severnim morjem. Zaliv Riga je eden od njegovih velikih zalivov. Ker se na njegovih obalah po viharjih najdejo koščki jantarja, se imenuje tudi Jantarjevo morje.

To je sicer eno najmanj poseljenih evropskih področij, kjer je veliko trdnjav, graščin, ki so jih zgradili plemiči držav, ki so jih okupirale – največ je nemških in ruskih, pa tudi poljskih in skandinavskih. So nema priča burne zgodovine. dandanes jih je veliko spremenjenih v hotele, restavracije, muzeje in kulturna središča.

Pokrajina je prekrita z gozdovi in močvirji, številnimi jezeri in manjšimi rekami. Skalnate balvane pa so tu pustili umikajoči se skandinavski ledeniki.

Vse tri prestolnice – Vilna, Riga in Talin, so uvrščene na seznam svetovne kulturne dediščine UNESCA, kar nedvomno priča o njihovem kulturnem bogastvu in raznolikosti. To so mesta, ki jih v poletnih mesecih sonce obsije še bolj svetlo. Baročni zvoniki, Art Nouveau fasade in urejeni vrtovi, ki zažarijo v nešteto barvah. Parki, kjer se prepletajo vonjave cvetja in podobe sproščenih domačinov, ki posedajo v senci dreves. Burna, večstoletna zgodovina, ki je ustvarila raznolike in napredne države, ki se kljub svoji butični velikosti lahko v določenih segmentih kosajo z največjimi na svetu.

Za Estonce pravijo, da so hladni in zadržani ter da živijo po načelu »Uživaj tišino«. Južno ležeči Litovci so bolj temperamentni, Latvijci pa so nekje med sanjači in praktiki. Skupna pa sta jim vztrajnost in trma.

Petje je za vse tri narode izjemno pomembno, v času tujega nadvladja jih je prav petje opogumljalo in prispevalo k ohranjanju močne narodne zavesti. Danes pa so pevski festivali v Talinu, Rigi in Vilni med največjimi na svetu.