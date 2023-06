Trgovci: Mi nikogar ne lupimo, z veseljem bomo pokazali svoje marže

So za visoke cene hrane v Sloveniji krivi oderuške marže in neupravičeni dobički proizvajalcev in trgovcev? Tako je pred kratkim izjavil premier Robert Golob in napovedal, da bo vlada od julija kar pol leta spremljala cene hrane v celotni verigi: od kmeta do trgovca. A kot pravijo kolegi iz časnika Finance, ki so analizirali poslovanje vseh večjih trgovskih in prehrambnih družb v Sloveniji, oderuških marž niso našli, prej nasprotno, večini trgovcev in živilskih podjetij so dobičkovne marže v zadnjih letih precej padle.

Za skoraj petnajst odstotkov se je v zadnjem letu v povprečju dvignila cena živil na slovenskih policah, zato bomo ugotovili, kdo v verigi kuje neupravičene dobičke in kdo ima oderuške marže, je ob prvi obletnici vlade dejal premier Golob. "Marže so v zadnjih letih v povprečju padle," pa odgovarjajo novinarji Financ. "V povprečju trgovci pri enem prodanem evru izdelkov zaslužijo manj kot štiri cente, najboljše podjetje med živilskimi podjetji, to je bila Radenska, ustvari približno 13 centov dobička," pove novinarka Financ Petra Sovdat. In to pred plačilom davka, še doda. Sovdatova je med drugim analizirala poslovanje osmih slovenskih prehrambnih podjetij in ugotovila, da je v zadnjih treh letih dobičkovnost zrasla le pri enem, ki je na evro prodanih izdelkov denimo ustvarilo le dobra dva centa dobička. Kljub padcu so več kot deset centov na evrov prodanih izdelkov poleg Radenske lani denimo ustvarili tudi v Pivovarni Laško Union, najmanjšo, celo negativno dobičkovnost pa so zabeležili v podjetju Celjske mesnine. "Dejstvo je, da so se nam v enem letu cene nabavnih surovin dvignile za svinjsko meso za 70 procentov, za goveje meso pa skoraj 50 procentov," razlaga direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec. Sledijo še stroški delovne sile, repromaterialov in energije, našteva direktor. "Mi nikogar ne lupimo, z veseljem bomo pokazali svoje marže, seveda če jih bodo želeli na pravilen način interpretirati in razumeti, nenazadnje so pa najboljši dokaz naše bilance, ki so izjemno skromne," še doda Krivec. icon-expand Mesnica FOTO: Dreamstime Kaj pa trgovci? Dobiček je v letu 2022 v primerjavi z letom 2019 zrasel le trgovski verigi Jager. Mercatorju in Eurospinu je dobičkovna marža denimo padla, pri Engrotušu pa ostala enaka. Za druge trgovce podatki medtem še niso na voljo. Zakaj so torej nekateri slovenski izdelki, denimo pivo, še vedno cenejši v Italiji? Kot so nam pojasnili v Pivovarni Laško Union, je višja cena njihovega piva v Sloveniji predvsem posledica trošarine, ki za en hektoliter piva v Sloveniji znaša približno 12, v Italiji pa okoli sedem evrov. Vlada bo še naprej spremljala cene živil Vlada se je sicer odločila, da bo še naprej spremljala cene živil v slovenskih trgovinah, v tokratni popis bo vključena tudi razširjena košarica živil, od julija pa bo država šest mesecev spremljala še gibanja cen in marže v celotni prehranski verigi. Za spremljanje cen osnovnih živil pri trgovcih je bilo na javnem razpisu kmetijskega ministrstva za obdobje od maja do decembra znova izbrano isto ljubljansko podjetje, April 8. Tokrat bodo za posel dobili 91 tisoč evrov z DDV. Cene bodo spremljali pri istih trgovcih, le da bosta v novem popisu v analizo vključeni dve košarici: prva s 15 skupinami osnovnih živil, ki so jih spremljali že doslej, in druga, razširjena košarica, ki bo vključevala 29 skupin. Od julija do konca leta bo država do konca leta spremljala tudi cene pridelkov v celotni prehranski verigi. Pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci bodo morali mesečno pošiljati podatke o odkupnih oziroma prodajnih cenah na enoto, o prodani količini ter o poreklu kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov. V skladu z odredbo bodo zbirali cene in količine ter poreklo v sektorjih žit, mesa, mleka, jajc, sadja in zelenjave, zavezanci pa bodo morali podatke poročati v informacijski sistem ministrstva.