"Trdijo, da ni učinkov elektromagnetnega sevanja. Vendar pa, vas je po dolgotrajnem telefoniranju kdaj bolela glava? Mi smo dokaz za škodljivost elektromagnetnega sevanja," je zbrane nagovoril predsednik društva Čisto Modro nebo Stojan Svet. Kot poudarjajo organizatorji protesta, so z vzpostavitvijo tehnologije 5G brez ustreznih testiranj kršeni zakonski in podzakonski predpisi, ogrožena pa naj bi bila tudi varnost ljudi, živali, rastlin in celotnega ekosistema.

Približno 200 zbranih je zato danes na Prešernovem trgu od vlade zahtevalo, da prepreči vzpostavitev omrežja 5G in tako zaščiti zdravje državljanov. Zdravje pred profitom, 5G - to je samomor, 5G škoduje okolju, čebelam in rastlinam ter 5G je biološki eksperiment, je le nekaj sloganov, s katerimi so na transparentih opozarjali na po njihovem mnenju škodljive posledice vpeljave nove tehnologije.