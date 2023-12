'Mi smo ustvarjeni za mir'

Luka Dončić, Tadej Pogačar, Janja Garnbret ... Slovenci, ki nas zastopajo v tujini, o katerih se ves čas govori v presežkih in ki jih tudi doma znamo našteti vsi. Slovenci, ki navdihujejo, dokazujejo, kaj vse se da in ves čas to mejo postavljajo više. A to počne tudi Pedro Opeka.

OGLAS

V tujini je na delu, da navdihuje, spreminja življenja in predvsem daje upanje, kar počne tudi okoli 40 misijonark in misijonarjev, ki so razkropljeni po vsem svetu. Gradijo šole, bolnišnice, ceste, ozaveščajo ljudi, jim pomagajo, poslušajo, poučujejo ...

Pedro Opeka se je rodil slovenskim staršem 29. junija 1948 v Buenos Airesu. Leta 1966 je vstopil v Misijonsko družbo (lazaristi), med leti 1968 do 1979 je študiral teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, študij pa dokončal v Parizu na Katoliškem inštitutu. Prvič je odšel na Madagaskar 1970 kot bogoslovec, kot duhovnik pa 1976 in tam ostal vse do danes.

To so ljudje, ki sicer niso tako pogosto v soju domačih in tujih medijskih luči, pa vendarle njihovega dela ne moremo spregledati. Letos se je v domovino svojih staršev po osmih letih na obisk vrnil Pedro Opeka. Morda največja zvezda, čeprav se sam tega naziva naglas in močno otepa, med vsemi našimi misijonarji. Njegovo delo je impresivno. In prav nič ne kaže, da se bo ustavil. Ker ima še toliko za postoriti, pravi. Pred več kot 30 leti je ustanovil združenje Akamasoa - Dobri prijatelji. In od takrat je pomagal več kot pol milijona ljudem s smetišča v predmestju glavnega mesta Antananarivo. Začel je sam, nato pa so mu pomagali tisti, ki so v njem videli človeka, ki jih ne bo zapustil in ki je postal del njih. Skupaj so zgradili celotne vasi, šole, bolnišnice in igrišča.

Leta 2009 je prejel najvišje državno odlikovanje Zlati red RS za zasluge, ki mu ga je podelil predsednik države Danilo Turk. Leta 2007 je prejel odlikovanje Vitez Legije časti Republike Francije, ki mu ga je podelil predsednik Nicolas Sarkozy.

Slovenci, ki ga pri tem podpirajo, s svojimi darovi poskrbijo za 10.000 otrok, ki v osnovnih šolah dobivajo topel obrok hrane. Na Madagaskarju mora namreč večina ljudi dnevno preživeti z okoli dvema evroma na dan. Ko se je vrnil v domovino svojih staršev, so ga povsod sprejeli kot zvezdnika. Vsi so se želeli z njim fotografirati. Celo duhovniki so ga prosili za 'selfije'. Kjer se je ustavil, je napolnil prostor, pa naj gre za dvorano v Medvodah ali pa cerkev v Velikih Laščah. Počitka pravzaprav ni imel. Povsod so želeli slišati, kakšno je življenje Malgašev in kako on vidi današnji svet. Naše težave, ki so povsem drugačne od tistih, s katerimi se soočajo on in njegovi ljudje, kot jim pravi.

In uspelo mu je neverjetno: Akamasoa je pomagala več kot 500.000 Malgašem, zgradili so več kot 4000 hiš, v Akamasoi in njenih vaseh živi več kot 25.000 ljudi. Vsaka vas ima šolo, dispanzer in različne možnosti dela. Z gradnjo šol je Pedro Opeka 19.000 otrokom omogočil, da hodijo v šolo in imajo različne športne ter kulturne aktivnosti. Da imajo prihodnost. V pogovoru je dal jasno vedeti, da ne razume, kako da po svetu divja toliko vojn. Da nam manjka domišljije, ko je treba najti prave rešitve za prave težave človeštva. Kako gleda na migracije? Na pomoč Slovencev? In kaj bi pri nas počel, če sploh ne bi vedeli, da je obiskal Slovenijo in ga ob obisku ne bi prav nič motili?