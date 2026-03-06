Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Mi, socialisti ob deljenju letakov tarča napada z nožem

Ljubljana, 06. 03. 2026 19.39 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M. STA
Mi, socialisti! napadeni z nožem

Neznanec je na kolesu stranke Mi, socialisti v času, ko so njihovi predstavniki delili letake na Bavarskem dvoru, prerezal gume, so sporočili iz stranke. Popoldanski napad so že prijavili policiji. Sami medtem dogodek razumejo kot politični napad in sporočajo, da se ne bodo pustili ustrahovati.

Predstavniki stranke pod vodstvom poslanca Mihe Kordiša so popoldne v okviru svojih predvolilnih aktivnosti delili letake na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Kot so sporočili zvečer, se je ob tem enemu izmed njih približal neznanec, eden izmed mimoidočih pa je opozoril, da v rokah drži nož. "Napadalec je v paniki uspel prerezati gume na našem kolesu in stekel stran," so v stranki popisali popoldansko dogajanje.

Dogodek so prav tako prijavili policiji. So pa ob tem v stranki kritični, saj po njihovih navedbah policije ni bilo na kraj dogodka. Kot so navedli v stranki, je policija šele po vztrajanju vodje stranke Kordiša očividce pozvala, da podajo izjavo na bližnji policijski postaji.

"Napadalec je v paniki uspel prerezati gume na našem kolesu in stekel stran," so v stranki popisali popoldansko dogajanje.
FOTO: Bobo

"Ob pol šestih je bil policijski postopek zaključen s sklepom policista, da bodo napad prijavili kot prekršek. Če bodo pravočasno pridobili posnetke iz kamer na Bavarskem dvoru, bodo poskusili identificirati napadalca, ki mu bodo izstavili denarno kazen," so navedli v stranki. Pojasnila policije pa STA še čaka.

Sami medtem menijo, da je napad z nožem na predstavnike politične stranke politični napad, za katerim po njihovem sklepanju stoji skrajna desnica. Obenem so še napovedali, da jih to ne bo ustavilo, svojo kampanjo po slovenskih ulicah in trgih, mestih in vaseh ter med ljudmi bodo nadaljevali.

Napad obsodili tudi v Levici

"Po kupu svastik, obglavljenem kipu in že dveh obešenih živalskih truplih je očitno, da se bodo razni sovražni incidenti nadaljevali vse do volitev," so zapisali v stranki Levica in obsodili napad. Po njihovo gre za ponoven "dokaz zastrupljenosti slovenskega javnega prostora s sovraštvom, za katerega je odgovorna desnica. Pričakujemo, da se bo velika večina prebivalcev Slovenije, ki zavrača takšno početje, 22. marca ustrezno odločila". Ljubljanski policijsko upravo pa pozivajo, naj obravnava napad z vso resnostjo. 

socialisti miha kordiš volitve 2026

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
06. 03. 2026 21.00
Ta misli da smo v Severni Koreji?
Odgovori
0 0
Tičfirič
06. 03. 2026 20.51
Miha, tvojemu fotru se je tudi guma strgala.
Odgovori
+1
3 2
300 let do specialista
06. 03. 2026 20.50
🤣🤣kolesariat po svojih...
Odgovori
+0
3 3
Bozjidar
06. 03. 2026 20.55
To je bil brat tvojega Puklastega
Odgovori
0 0
Samo-ne-rdeci
06. 03. 2026 20.47
dajte ne ga srat prosim. sama reklama.
Odgovori
+4
5 1
Bozjidar
06. 03. 2026 20.55
Ponavadi to delajo v Sds😜
Odgovori
+1
1 0
Sirhakel7
06. 03. 2026 20.28
Zeh stare fore, kot ko je nekoč Štorman v strankarski pisarni sam sebi nastavil bombo...
Odgovori
+4
5 1
Cervantes Saavedra
06. 03. 2026 20.45
za Sirh: Ali ko je Zmago sam sebi poslal grozilno pismo s puškinim nabojem. Ko je Domobranka na stopnicah piš vetra skoraj prekucnil. Ko so nacisti sami v Nemčiji zažgali svoj Reichstag. Ali ko je po medsebojnem skrivnem dogovoru Juda "ovadil" oblastem svojega vodjo, ker je slednji imel v planu prevzeti grehe človeštva nase in se tako zapisati za vselej v zgodovino. In da so ljudje lahko glede svojih grehov brezskrbni. - Stare fore.
Odgovori
-3
1 4
bibaleze
