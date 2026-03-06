Mi, socialisti ob deljenju letakov tarča napada z nožem

Predstavniki stranke pod vodstvom poslanca Mihe Kordiša so popoldne v okviru svojih predvolilnih aktivnosti delili letake na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Kot so sporočili zvečer, se je ob tem enemu izmed njih približal neznanec, eden izmed mimoidočih pa je opozoril, da v rokah drži nož. "Napadalec je v paniki uspel prerezati gume na našem kolesu in stekel stran," so v stranki popisali popoldansko dogajanje.

Dogodek so prav tako prijavili policiji. So pa ob tem v stranki kritični, saj po njihovih navedbah policije ni bilo na kraj dogodka. Kot so navedli v stranki, je policija šele po vztrajanju vodje stranke Kordiša očividce pozvala, da podajo izjavo na bližnji policijski postaji.