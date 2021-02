Mia Skrbinac prijavo zoper profesorja na AGRFT še pripravlja

Po tem ko je igralka Mia Skrbinac v ponedeljek, 1. februarja, povedala, da je profesor, ki ga sicer javno ni imensko izpostavila, med letoma 2014 in 2016 nad njo izvajal psihično in fizično nasilje, so ji v podporo stopili številni znani Slovenci in Slovenke. V nekaterih slovenskih medijih se je pojavilo tudi ime domnevnega nadlegovalca, čeprav ga slovenska igralka ni imensko izpostavila. Po poročanju STA naj bi bil to igralec in profesor igre Matjaž Tribušon, ki pa se na novinarska povpraševanja STA ne odziva.

"Zaenkrat ima akademija samo informacije, ki so bile objavljene v medijih. Glede na to, da je RTV Slovenija v Sobotnem Dnevnikovem izboru znova poročala, da Mia Skrbinac prijavo pripravlja, verjamemo, da jo bo v naslednjem tednu tudi oddala, zato bomo s postopki počakali do njenega prejema, saj bomo le tako lahko zares učinkovito ukrepali," so za STA zapisali na akademiji.