Michel v odgovoru Pahorju podprl evropsko integracijo BiH

Dodal je, da deli Pahorjeve skrbi glede stanja v Bosni in Hercegovini, ter poudaril, da se je tudi osebno angažiral pri pomoči voditeljem v tej državi, da bi nadaljevali z dialogom in se ponovno osredotočili na implementacijo potrebnih reform.

Michel je v četrtek poslal pismo v odgovor Pahorju, v katerem je zapisal, da je Evropska unija popolnoma in neomajno zavezana evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana in podpira pospešen proces njihovega pristopanja k EU.

"Evropski svet je 23. junija poudaril svojo pripravljenost na podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini in pozval vse politične voditelje v BiH, naj se držijo svojih zavez in hitro uvedejo potrebne reforme. To je znak, da je evropska pot za BiH odprta, če bo opravila ustrezne korake," še navaja Michelovo pismo.

To je sicer nekoliko v nasprotju s pozivi slovenskega predsednika, ki je v svojem pismu pred enim mesecem zapisal, da "naj pogoje BiH seveda izpolni, toda v drugačnem vrstnem redu – najprej podelitev statusa kandidatke in nato izpolnitev pogojev," s čimer bi se po Pahorjevem prepričanju okrepile proevropske sile v državi in dinamika notranjega prilagajanja evropskim normam.