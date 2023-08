Michel: Slovenije ne bomo pozabili. Tu smo danes, tu bomo jutri

Izpostavil je tudi, kako pomembna je kakovostna sanacija poplavljenih območij, da se katastrofa ne bo ponovila. "Solidarnost ni prazna beseda," je tudi povedal. "Prepričan sem, da bomo skupaj s Slovenijo našli ustrezne rešitve in orodja za obnovo, zbiranje sredstev."

Charles Michel in Robert Golob sta si danes popoldan v okolici Kamnika ogledala nekatera v poplavah prizadeta območja. Na seznamu obiskanih lokacij je bilo poškodovano območje pri Velikem jezu, okolica Kamniške Bistrice in vas Žaga.

"Ko je Slovenijo prizadela katastrofa smo najprej začeli prijemati izraze sožalja, nato pa pomoč," je o prejeti pomoči začel Golob. "Evropa ni pozabila na nas," je tudi dodal in se zahvalil za oporo Unije, pa tudi drugih držav, ki so priskočile na pomoč. Da nismo sami, dokazuje tudi obisk predsednika Evropskega sveta. Pomoč bomo (še) potrebovali, je prepričan Golob.

Z Michelom sta si ogledala tudi lokacijo, kjer bo kmalu stal nov most, ki pa ga ne bo zgradila Slovenija ampak Unija. Tuja sredstva bodo postavila veliko mostov, je izpostavil Golob. "Poiskati bomo morali vse možne vire. Računamo na to, da se bo solidarnost pokazala na vse možne načine."

Med sredstvi bo tudi 400 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada EU. Slovenija se bo seveda potrudila, da bo pri obnovi kombinirala več virov, je dejal Golob. Trenutna ocena škode namreč znaša približno pet milijard evrov. Golob in Michel sta zato v pogovoru ocenila, da je treba povečati sredstva, ki se stekajo v ta sklad. "Če bomo uspešni pri nagovarjanju ostalih članic, da se sredstva povišajo, bo tudi Slovenija dobila nekoliko več," je razložil.

Po ogledu poplavne škode v Kamniku se bosta Michel in Golob napotila na Bled, kjer se bosta poleg ujme in pomoči EU pogovarjala tudi o drugih aktualnih evropskih vprašanjih, so napovedali v kabinetu predsednika vlade.

Na Bledu se bo sicer v naslednjih dneh odvil tudi osrednji zunanjepolitični dogodek pri nas BSF, ki ga vsako leto konec poletja gosti Slovenija in se bo v ponedeljek in torek posvečal zlasti vprašanju, kako lahko solidarnost pomaga pri soočanju z izzivi modernega sveta. Med drugim bodo vsi udeleženci foruma lahko prispevali v sklad za obnovo po poplavah. Obenem bo forum priložnost za dvostranske pogovore s predstavniki drugih držav o morebitni nadaljnji pomoči.

Ena od tem foruma bo tudi Zahodni Balkan in Golob ter Michel bosta že danes na večerji gostila voditelje držav Zahodnega Balkana, ki so prav tako med gosti BSF. V ospredju pogovorov bo predvsem približevanje držav Zahodnega Balkana EU, so še napovedali v kabinetu premierja.