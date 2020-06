PRENOS V ŽIVO: Michelinovo ozvezdje bo dobilo slovenske zvezde

Temperatura je tik pred vreliščem, zdaj zdaj bodo prvič v zgodovini razglasili slovenske prejemnike znamenitih Michelinovih zvezdic. Ene, dveh ali treh. Vsaka je vrhunsko kulinarično priznanje, nagrada chefom s pogumom in vizijo, ki so svoje ustvarjanje dvignili na povsem novo raven. Zvezdice pomenijo ugled, prepoznavnost in posledično večji obisk, s tem pa, kar so na lastni koži občutili že številni prejemniki, tudi velik pritisk. A predvsem in veliko bolj so Michelinove zvezdice uspeh.

Slovenija se je v zadnjih letih trdno zasidrala na svetovnem kulinaričnem zemljevidu in obisk anonimnih (in strogih) Michelinovih okuševalcev oziroma ocenjevalcev je bil pravzaprav pričakovan naslednji korak. "Poleg tega, da je Slovenija vse bolj priljubljena destinacija za turiste, ki jih zanimata kultura in neokrnjena narava, je postala tudi poslastica za ljubitelje dobre hrane in to je pritegnilo pozornost Michelinovih inšpektorjev," so pri Michelinu zapisali konec lanskega leta, ko so razglasitev prejemnikov zvezdic načrtovali še za marec.