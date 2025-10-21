Ključi odličnosti: kje boste za nočitev odšteli 1000 evrov?

Odličnost arhitekture in notranje opreme, kakovost storitev, značaj, razmerje med ceno in kakovostjo ter prispevek k okolici. To je tistih pet kriterijev, na podlagi katerih so Michelinovi inšpektorji podelili ključe odličnosti.

"Na tisto, kar sem jaz res ponosna, je ekipa, ki je ta ključ dosegla. To je nagrada za njihov vsakodnevni trud," je dejala Andreja Cirman, lastnica in direktorica ljubljanskega hotela Zlata ladjica.

"Lepo je slišati, ampak nismo v neko evforijo padli. Sina to bolj veseli, on je podjetnik," pa pravi lastnik butičnega hotela Chalet Sofija Svetozar Raspopović-Pope.

Z ekipo smo se najprej odpravili v Gozd Martuljk. Njihov največji, predsedniški apartma Aleksander je najbolj priljubljen med ameriškimi gosti. Ravno ti najpogosteje obiščejo hotel s petimi sobami, v predsedniški apartma pa jih privabijo predvsem odprtost prostora, razgledi in tople barve.

Posebnost butičnega hotela Sofija, ki nosi ime po pokojni mami izkušenega gostinca s 40-letnimi izkušnjami, je v tem, da je ta zasnovan kot dom in ne hotel, kajti prav to v resnici tudi je. Raspopović skupaj s partnerko namreč prebiva v spodnjih nadstropjih stavbe.

"To je najina dnevna soba, Pope ima tu knjigo in očala," pove solastnica hotela Aleksandra Rass.

Svojim gostom Raspopović kuha v isti kuhinji kot sebi in svoji partnerki. "Najboljše recepte, ki jih je najbolj enostavno narediti, je naša filozofija," pravi.