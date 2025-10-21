Ključi odličnosti: kje boste za nočitev odšteli 1000 evrov?

Odličnost arhitekture in notranje opreme, kakovost storitev, značaj, razmerje med ceno in kakovostjo ter prispevek k okolici. To je tistih pet kriterijev, na podlagi katerih so Michelinovi inšpektorji podelili ključe odličnosti.
"Na tisto, kar sem jaz res ponosna, je ekipa, ki je ta ključ dosegla. To je nagrada za njihov vsakodnevni trud," je dejala Andreja Cirman, lastnica in direktorica ljubljanskega hotela Zlata ladjica.
"Lepo je slišati, ampak nismo v neko evforijo padli. Sina to bolj veseli, on je podjetnik," pa pravi lastnik butičnega hotela Chalet Sofija Svetozar Raspopović-Pope.
Z ekipo smo se najprej odpravili v Gozd Martuljk. Njihov največji, predsedniški apartma Aleksander je najbolj priljubljen med ameriškimi gosti. Ravno ti najpogosteje obiščejo hotel s petimi sobami, v predsedniški apartma pa jih privabijo predvsem odprtost prostora, razgledi in tople barve.
Posebnost butičnega hotela Sofija, ki nosi ime po pokojni mami izkušenega gostinca s 40-letnimi izkušnjami, je v tem, da je ta zasnovan kot dom in ne hotel, kajti prav to v resnici tudi je. Raspopović skupaj s partnerko namreč prebiva v spodnjih nadstropjih stavbe.
"To je najina dnevna soba, Pope ima tu knjigo in očala," pove solastnica hotela Aleksandra Rass.
Svojim gostom Raspopović kuha v isti kuhinji kot sebi in svoji partnerki. "Najboljše recepte, ki jih je najbolj enostavno narediti, je naša filozofija," pravi.
Tako v Chaletu Sofija kot v Zlati ladjici prisegajo na lokalne sestavine. "Slovensko in lokalno. Ena izmed stvari, ki jo naši gosti zelo cenijo in pohvalijo, so tudi zajtrki, kjer spet: slovenski siri, slovenske salame," pove Andreja Cirman.
Prenovo Zlate ladjice sta Andreja Cirman in njen partner Marko Konič zaključila leta 2021, od takrat goste v 400 let stari zgradbi z bogato zgodovino sprejemata v 15 sobah.
"Vsaka soba nosi svojo zgodbo hiše in dogajanja v zgodovini te hiše, in to je bilo tisto, kar je bilo nama glavno vodilo," doda Cirmanova. Tako se denimo ena izmed sob imenuje goljufivi pek. "Kajti če pogledaš čez okno te sobe, vidiš šuštarski most, kjer so včasih kaznovali peke z namakanjem," pojasni.
Ohranili so tudi stvarno oziroma materialno dediščino.
"Smo želeli ohraniti čim več zgodovinskih elementov in naš spa prostor, v katerem smo, je nastal tako, da smo še poglobili klet. To, kar vidimo, so originalni temelji hiše, zato smo jih pustili in razstavili in so za nami," doda.
Spa nudi finsko in turško savno, masaže ter t. i. terapijo zero body. Gre za sprostitveno posteljo, na kateri lebdiš.
1000 evrov za nočitev
Spa s turško in finsko savno ter počivalniki je zaželen tudi v Chaletu Sofija, kjer so minuli mesec zabeležili 90 nočitev. In koliko stane nočitev v predsedniškem apartmaju?
"Cena se giblje okoli 1000 evrov, ampak moram poudariti, da je to polpenzion. Kar pomeni, da sta večerja in zajtrk vključena, pri tem pa, kot je že Pope omenil, ne skoparimo z materiali. Samo najboljše za naše goste." pojasni Aleksandra Rass.
Okoli 1000 evrov na noč stane tudi nočitev v Zlati ladjici, vendar samo z zajtrkom.
Po en Michelinov ključ so prejeli še ljubljanski hotel As v lasti Sebastjana Raspopovića, sicer sina Svetozarja Raspopovića. "Odlično mu gre, ponosen sem, da dela 30 odstotkov boljše kot jaz. In je dobil za hotel ključek. To je družina s tremi ključi. Ključavničarji," se pošali Pope.
Pa še Grad Otočec, Nebesa na Livku nad Kobaridom in posestvo Peterc.
Da takšna mednarodna priznanja krepijo ugled regije in destinacije, menijo tudi v kranjskogorski občini.
"Ta nagrada nam res doprinese k delovanju turizma v občini in celotni destinaciji, tako da bi tukaj povedala, da ta nagrada pomeni, da smo prepoznavni in privlačni tudi za ta segment mogoče malce bolj zahtevnejših gostov," meni Katja Hartman iz Turizma Kranjska Gora.
Med sosednjimi državami pa je ključe prejelo 10 hrvaških, 188 italijanskih, 65 avstrijskih in 13 madžarskih hotelov.
