Michelinovi chefi predstavljajo nove specialitete

Privoščite si vrhunsko pojedino

God svetega Martina zaznamuje dan, ko se mošt spremeni v vino. Takrat po tradiciji nazdravimo z mladim vinom in si privoščimo obilno martinovo pojedino. Na mizi ne smejo manjkati tradicionalne martinove dobrote, kot so martinova gos, lahko tudi raca, ter seveda aromatično rdeče zelje in mlinci. Ponujamo vam recept za pečeno Martinovo račko in dušeno rdeče zelje s kostanjem .