Medvedka Mici je izrazito živčna, v Avstriji bo lažje okrevala

Žirovnica, 15. 10. 2025 12.31 | Posodobljeno pred 5 minutami

STA , U.Z.
Mednarodna organizacija Four Paws bo 24-letno medvedko Mici, ki biva v ogradi pri gostilni v Završnici, konec novembra preselila v zavetišče za medvede Arbesbach v Avstrijo in ne v zavetišče Müritz v Nemčijo, kot so sprva napovedali. Arbesbach je od maja tudi dom slovenskega medveda Felixa.

V organizaciji za dobrobit živali Four Paws so pojasnili, da so se za preselitev Mici v avstrijsko zavetišče odločili zaradi njene izrazite živčnosti. Prostor v Arbesbachu ji bo namreč nudil več zasebnosti, kar bo idealno za njeno okrevanje. Kot so izpostavili, bo lahko uživala v naravi, imela bo veliko prostora v zelenem okolju in svoj ribnik. Da se bo lahko navadila na novo okolje, bo dobila svoj ograjen prostor, skozi ograjo pa bo imela možnost interakcije s sosednjim medvedom Erichom.

Medvedka Mici v ogradi pri gostilni v Žirovnici.
Medvedka Mici v ogradi pri gostilni v Žirovnici. FOTO: 24ur.com

V organizaciji so navedli tudi, da se je medved Felix, ki so ga v omenjeno zavetišče prepeljali maja iz ograde pri eni od restavracij v Kočevju, v svojem novem domu že dobro ustalil. Poudarili so, da 34-letni medved uživa v sprehajanju po svojem velikem in naravnem zunanjem ograjenem prostoru ter v kopanju v bazenu. Rad raziskuje tudi različne obogatitve, kot so papirnate vrečke ali kartonske škatle s priboljški in žagovino. Njegovi skrbniki pričakujejo, da bo to zimo prvič v življenju odšel na zimsko spanje.

Preberi še Zgodovinski trenutek: medved Felix čofota na svobodi, končno v gozdu

Kaj bo s Timom?

Kot je znano, si organizacija Four Paws že od leta 2022 prizadeva za rešitev petih medvedov, ki so bili v Sloveniji v zasebni lasti. Lani je njena kampanja dosegla veliko javno podporo, ko se je več kot 100.000 ljudi z vsega sveta pridružilo pozivu za končanje trpljenja medvedov, ki so bili zadržani ob treh restavracijah in v zasebnem živalskem vrtu. Dva izmed petih medvedov sta lani poginila, pomemben mejnik pa jim je uspel maja letos, ko so v zavetišče preselili medveda Felixa. Po preselitvi Mici bo zadnji slovenski medved v, kot poudarjajo v organizaciji, neprimernem rejništvu, medved Tim, ki biva v zasebnem živalskem vrtu v bližini Ljubljane. Tudi tega bi radi preselil v Arbesbach in pozivajo lastnika, naj jim ga čim prej preda.

Zavetišče za medvede Arbesbach, ki leži 150 kilometrov severozahodno od Dunaja, je eno od 13 zatočišč za prostoživeče živali, ki jih upravlja organizacija Four Paws. Nedavno so ga povečali s 16.000 na 24.000 kvadratnih metrov. Zavetišče, ki trenutno skrbi za štiri medvede, ima sedem velikih zunanjih ograd, ki medvedom, ki so pred tem bivali v neustreznih razmerah v cirkusih, zasebnem ujetništvu ali živalskih vrtovih, ponujajo dosmrtni dom. Medvede si je v zavetišču s plačilom vstopnine možno tudi ogledati.

medvedka mici žirovnica preselitev zavetišče Arbesbach avstrija
Na petkovi izredni seji DZ o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 23. novembra

