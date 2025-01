Microsoft Office za samo 15€ in Windows 11 za 10,99€ med Keysoff novoletno akcijo!

Novoletna akcija Keysoff prinaša neprimerljive ponudbe za Microsoft Office in Windows 11. Za omejen čas lahko dobite Microsoft Office in Windows 11 po najnižjih cenah v tej sezoni. Za samo 35,64€ (redna cena 249 €) s plačilom enkratnega zneska lahko pridobite doživljenjsko licenco za Microsoft Office 2021 Professional, enega najbolj priljubljenih programskih paketov na svetu za delo in študij, ki vključuje MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access in Teams, vse z bolj naprednimi funkcijami kot njihovi predhodniki in uporabno povezljivostjo v oblak – vse, kar potrebujete, da boste naredili več v krajšem času. Če želite ostati na vrhu v službi ali v osebnem življenju, je Microsoft Office 2021 nepogrešljiv. S to doživljenjsko licenco lahko te aplikacije uporabljate za vedno, brez ponavljajočih se naročnin, kot jih ponuja Microsoft 365. Ne glede na to, ali ste profesionalec, študent ali freelancer, Office 2021 vam pomaga ohraniti produktivnost in učinkovitost brez večjih stroškov. Za tiste, ki želijo prihraniti, je na voljo MS Office Professional 2016 za samo 15,29€. Pohitite, da zaklenete te nizke cene.