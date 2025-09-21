Ko je Slovenijo v nekaj mesecih prečkalo pol milijona ljudi

Mineva deset let od začetka množičnih migracij, ko je Slovenija postala del ene največjih migracijskih poti v Evropi in je državo prečkalo skoraj pol milijona ljudi. Dogajanje je poleg varnostnega izziva, prineslo tudi burne odzive in razprave v javnosti ter politične napetosti. Tudi danes migracije ostajajo državni in družbeni izziv, prihodnjo migracijsko politiko pa bo tudi v Sloveniji narekoval evropski pakt o migracijah in azilu.

17. septembra 2015 je v državo prispela prva večja skupina beguncev, ki so bežali z vojnih območij na Bližnjem vzhodu. Potem ko je Madžarska zaprla mejo s Srbijo, da bi zajezila vstop beguncev, so se ti preusmerili na Hrvaško in v Slovenijo. Prvi val je trajal pet dni, v Slovenijo je prišlo okoli 3600 ljudi. Dogajanje ob slovenskih mejnih prehodih so zabeležili tudi naši fotografi in novinarske ekipe.

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen













Begunci v Rigoncah - 21 icon-picture-layer-2 1 / 8

Mesec dni pozneje je Madžarska zaprla še mejo s Hrvaško, ta pa je begunce preusmerila proti slovenski meji. S tem se je začel t. i. drugi begunski val. Slovenija je za begunce v sodelovanju s sosedami organizirala koridorje za prehod, ki jih je v nekaj mesecih prečkalo skoraj pol milijona ljudi. To je za Slovenijo pomenilo velik logistični zalogaj, saj je morala v kratkem času poskrbeti za nastanitve, prehrano, zdravstveno pomoč in prevoze beguncev. Poleg vladnih predstavnikov so pri obvladovanju razmer pomagali civilna zaščita, policija, vojska, nevladne organizacije in številni prostovoljci. Po mnenju akterjev iz tistega časa je Slovenija uspela obvladovati razmere, tako da krize ni doživela kot humanitarne katastrofe. V nevladnih organizacijah so ocenili, da se je država na krizo odzvala preveč restriktivno.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Vesna Ban

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert































Begunci na Obrežju - 1 icon-picture-layer-2 1 / 17