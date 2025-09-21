Ko je Slovenijo v nekaj mesecih prečkalo pol milijona ljudi

17. septembra 2015 je v državo prispela prva večja skupina beguncev, ki so bežali z vojnih območij na Bližnjem vzhodu. Potem ko je Madžarska zaprla mejo s Srbijo, da bi zajezila vstop beguncev, so se ti preusmerili na Hrvaško in v Slovenijo. Prvi val je trajal pet dni, v Slovenijo je prišlo okoli 3600 ljudi.
Dogajanje ob slovenskih mejnih prehodih so zabeležili tudi naši fotografi in novinarske ekipe.
- FOTO: Miro Majcen
- FOTO: Miro Majcen
- FOTO: Miro Majcen
- FOTO: Miro Majcen
- FOTO: Miro Majcen
- FOTO: Miro Majcen
- FOTO: Miro Majcen
- FOTO: Miro Majcen
Mesec dni pozneje je Madžarska zaprla še mejo s Hrvaško, ta pa je begunce preusmerila proti slovenski meji. S tem se je začel t. i. drugi begunski val. Slovenija je za begunce v sodelovanju s sosedami organizirala koridorje za prehod, ki jih je v nekaj mesecih prečkalo skoraj pol milijona ljudi.
To je za Slovenijo pomenilo velik logistični zalogaj, saj je morala v kratkem času poskrbeti za nastanitve, prehrano, zdravstveno pomoč in prevoze beguncev. Poleg vladnih predstavnikov so pri obvladovanju razmer pomagali civilna zaščita, policija, vojska, nevladne organizacije in številni prostovoljci. Po mnenju akterjev iz tistega časa je Slovenija uspela obvladovati razmere, tako da krize ni doživela kot humanitarne katastrofe. V nevladnih organizacijah so ocenili, da se je država na krizo odzvala preveč restriktivno.
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Vesna Ban
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
Deset let pozneje so migracije še vedno ena od aktualnih in najbolj polarizirajočih tem v Sloveniji. Pristojni zatrjujejo, da uspešno obvladujejo razmere, v nevladnih organizacijah pa so kritični do azilnih in postopkov integracije. V tem času se je spremenil tudi odnos družbe do migracij in je postal bolj negativen.
Trenutno se v Sloveniji nahaja okoli 680 prosilcev za azil, še približno 250 pa jih čaka na oddajo prošnje za mednarodno zaščito. V državi živi tudi nekaj manj kot 1300 tujcev, ki so že pridobili status mednarodne zaščite. V Sloveniji je še okoli 8000 ukrajinskih beguncev in 150.000 tujih delavcev.
Tudi v prihodnjih letih se bo Slovenija soočala z vprašanjem, kako oblikovati migracijsko politiko. To bo narekoval evropski pakt o migracijah in azilu, ki so države članice EU sprejel maja lani in bo začel veljati prihodnje leto. Ta prinaša obljubo solidarnosti med državami, a se v nevladnih organizacijah bojijo dodatnih omejitev in krčenja pravic migrantov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.