Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Ko je Slovenijo v nekaj mesecih prečkalo pol milijona ljudi

Ljubljana, 21. 09. 2025 09.45 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
53

Mineva deset let od začetka množičnih migracij, ko je Slovenija postala del ene največjih migracijskih poti v Evropi in je državo prečkalo skoraj pol milijona ljudi. Dogajanje je poleg varnostnega izziva, prineslo tudi burne odzive in razprave v javnosti ter politične napetosti. Tudi danes migracije ostajajo državni in družbeni izziv, prihodnjo migracijsko politiko pa bo tudi v Sloveniji narekoval evropski pakt o migracijah in azilu.

17. septembra 2015 je v državo prispela prva večja skupina beguncev, ki so bežali z vojnih območij na Bližnjem vzhodu. Potem ko je Madžarska zaprla mejo s Srbijo, da bi zajezila vstop beguncev, so se ti preusmerili na Hrvaško in v Slovenijo. Prvi val je trajal pet dni, v Slovenijo je prišlo okoli 3600 ljudi.

Dogajanje ob slovenskih mejnih prehodih so zabeležili tudi naši fotografi in novinarske ekipe.

Mesec dni pozneje je Madžarska zaprla še mejo s Hrvaško, ta pa je begunce preusmerila proti slovenski meji. S tem se je začel t. i. drugi begunski val. Slovenija je za begunce v sodelovanju s sosedami organizirala koridorje za prehod, ki jih je v nekaj mesecih prečkalo skoraj pol milijona ljudi.

To je za Slovenijo pomenilo velik logistični zalogaj, saj je morala v kratkem času poskrbeti za nastanitve, prehrano, zdravstveno pomoč in prevoze beguncev. Poleg vladnih predstavnikov so pri obvladovanju razmer pomagali civilna zaščita, policija, vojska, nevladne organizacije in številni prostovoljci. Po mnenju akterjev iz tistega časa je Slovenija uspela obvladovati razmere, tako da krize ni doživela kot humanitarne katastrofe. V nevladnih organizacijah so ocenili, da se je država na krizo odzvala preveč restriktivno.

Deset let pozneje so migracije še vedno ena od aktualnih in najbolj polarizirajočih tem v Sloveniji. Pristojni zatrjujejo, da uspešno obvladujejo razmere, v nevladnih organizacijah pa so kritični do azilnih in postopkov integracije. V tem času se je spremenil tudi odnos družbe do migracij in je postal bolj negativen.

Trenutno se v Sloveniji nahaja okoli 680 prosilcev za azil, še približno 250 pa jih čaka na oddajo prošnje za mednarodno zaščito. V državi živi tudi nekaj manj kot 1300 tujcev, ki so že pridobili status mednarodne zaščite. V Sloveniji je še okoli 8000 ukrajinskih beguncev in 150.000 tujih delavcev.

Tudi v prihodnjih letih se bo Slovenija soočala z vprašanjem, kako oblikovati migracijsko politiko. To bo narekoval evropski pakt o migracijah in azilu, ki so države članice EU sprejel maja lani in bo začel veljati prihodnje leto. Ta prinaša obljubo solidarnosti med državami, a se v nevladnih organizacijah bojijo dodatnih omejitev in krčenja pravic migrantov.

migranti val begunci slovenija
KOMENTARJI (53)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
21. 09. 2025 10.18
+1
Cista laz , mantra da bodo sli delat. To je lenuharska raja ki ne zna delat popolnoma nič. Ne cujes drugega kod alah akbar in noz v roki....
ODGOVORI
1 0
ŠeVednoPlešem
21. 09. 2025 10.18
+0
Zakaj zveza NATO ne ukrepa proti migrantom in drzavam izvora ?
ODGOVORI
1 1
suleol
21. 09. 2025 10.16
+1
cin dle od nas
ODGOVORI
2 1
suleol
21. 09. 2025 10.16
+1
in nasploh od evrope
ODGOVORI
2 1
2mt8
21. 09. 2025 10.15
+1
Oni niso prišli sem delat in se prilagodit. Oni so prišli potihem vsilit svojo kulturo in svoj DNK.
ODGOVORI
2 1
ŠeVednoPlešem
21. 09. 2025 10.15
+2
In zakaj jih je prečkalo ? In kdo je bil takrat na oblasti v Bruslju in je še vedno na oblasti tudi v Nemciji ?
ODGOVORI
2 0
Hind Rajab v spomin
21. 09. 2025 10.14
-3
trump močvirski razume situacijo z migranti...tudi njegov dedek Friderich je šel v usa kot ilegalni migrant in dezerter nemške vojaščine...( zato mu je Nemčija nabila trajno prepoved vrnitve domov/ Nemčija...in tudi donči ni ravno gost v domačih logih kjer ima korenine...je pa res, da je stari v usa uspel z bordeli in dobil dokumentacije...mogoče je tudi zato donči kupil melonijo pri epsteinu...kdo bi vedel..
ODGOVORI
0 3
Mens sana
21. 09. 2025 10.14
+3
............bili smo deležni bogate kulturne izmenjave, v Evropo je prispelo veliko novega znanja in izkušenj, dobili smo ogromno inženirjev, doktorje, predvsem pa astronavtov..................
ODGOVORI
3 0
Jezna Jasna
21. 09. 2025 10.19
Obogateni sta bili predvsem Nemčija in Švedska. Mi smo bili prerevna mala državica, da bi tu ostali. Včasih je dobro biti majhen in "reven".
ODGOVORI
0 0
Arguss
21. 09. 2025 10.13
+5
Protest v Veliki Britaniji proti nelegalnim migrantom ,ki je bil pa to nč poročanja.World press nebulozni so prešteli 100k protestnikov 😅🤣😂.3 milijone jih je blo.
ODGOVORI
5 0
Artechh
21. 09. 2025 10.13
+6
Izdaja stoletja se temu reče
ODGOVORI
6 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
21. 09. 2025 10.12
+3
Levi- dejmo ljubezen...in sejat rožice,a niso ubogi, ane...
ODGOVORI
4 1
Stojadina-sportiva
21. 09. 2025 10.09
+8
Saj je že lep čas nazaj en politik iz tam dol povedal, da v evropo hodijo samo taki, od katerih dol ni nič ali pa so kriminalci, ki so morali poterat, ker tam se to ne ujčka kot pri nas. Tisti sposobni, kateri bi doprinesli evropi pa ostajajo doma in borbajo...kapo dol takim.
ODGOVORI
8 0
94001
21. 09. 2025 10.09
+9
Kdor pride v državo ilegalno, ta ne bi smel imeti pravico do azila. Na mejni prehod, ugotoviti kdo je, če to ni možno pač ni vstopa.
ODGOVORI
9 0
Davao
21. 09. 2025 10.08
+10
Brez dokumentov nimajo kaj iskati pri nas.Gre za ekspanzionizem z vzhoda v imenu a....
ODGOVORI
10 0
medŠihtom
21. 09. 2025 10.08
+2
oborožite se in bolj varno se boste počutili. trenirajte streljanje. dnevno. ali vsaj 2x tedensko. poslušajte velikega vodjo, še kako prav vam je svetoval.!!!!
ODGOVORI
3 1
2mt8
21. 09. 2025 10.07
+7
Nevladniki so jih veliko prepričali, da so ostali tu.
ODGOVORI
8 1
ŠeVednoPlešem
21. 09. 2025 10.16
+1
Koliko jih je ostalo v Sloveniji ? Podatek v številkah prosim
ODGOVORI
1 0
BBcc
21. 09. 2025 10.06
+2
To je zato, ker je v Rusiji, Kitajski, S. koreji... tako super da nišče ne želi tja. Pri nas pa vse zanič.
ODGOVORI
2 0
Senzor
21. 09. 2025 10.05
+6
Pakt o migracijah ni zakonit, tako kot niso migracije zakonite. Naši politiki niso nikogar vprašali, delajo proti lastnemu narodu. Izstop iz EU in NATA.!!!
ODGOVORI
8 2
Zmaga Ukrajini
21. 09. 2025 10.03
-7
To je bilo res stanje negotovosti. Vendar smo imeli srečo, ker nihče od teh ni želel ostati v Sloveniji. In bolje bi bilo, da bi se zamislili nad tem, kot pa nad samimi imigracijami. Je pa dejstvo, da migracije so del človeštva - od kar obstaja človeštvo, toliko časa so tudi migracije. In "več" ko je človeštva, bolj obsežne so tudi migracije. To so pač stranski pojavi množenja človeške populacije na Zemlji. Približno enako kot podnebne spremembe, ki jih je zakrivil človek. V srednjem veku teh ni moglo biti, ker ni bilo niti toliko ljudi, niti razvite industrije. Danes pa imamo vsega v presežkih. Kajpak se bodo našli modeli, ki bodo v migracijah (in še čem) videli zaroto,... in taki teoretiki zarot tudi danes najbolj krulijo čez migracije. Smešno, kot bi krulili zato, ker Sonce vzhaja na vzhodu. No, saj ne, da razvite države nimajo nobenih orodij, da bi zmanjšale migracije,... verjetnost, da bi bile voljne to storiti, je minimalna.
ODGOVORI
1 8
the kop
21. 09. 2025 10.06
+9
Meje zapreti pa bo mir!!
ODGOVORI
10 1
medŠihtom
21. 09. 2025 10.08
+2
oborožite se in bolj varno se boste počutili. trenirajte streljanje. dnevno. ali vsaj 2x tedensko. poslušajte velikega vodjo, še kako prav vam je svetoval!!
ODGOVORI
3 1
TvojLjubečNoviSosedAzilant
21. 09. 2025 10.11
+1
Ko poslušaš feministko, ki se je takoj predala in bela zastava pred manekeni iz solarija
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256