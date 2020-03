Migranti korak pred ukrepi države - vedno znova najdejo nove poti

Je Slovenija pripravljena na morebitno ponovitev scenarija begunskega vala iz leta 2015? Notranji minister v odstopu Boštjan Poklukar pravi, da država razmere budno spremlja, da izkušnje z večjim migrantskim valom že ima in da je tokrat policija bistveno bolje opremljena, kot je bila pred petimi leti. Nabavili so tudi že dodatnih 40 km ograje za našo južno mejo ter na določene točke postavili videonadzorni sistem in kamere.

Kljub ukrepom, ki jih navaja Boštjan Poklukar, so migranti korak pred državo. Vedno znova najdejo nove poti in mejo prečkajo tam, kjer ni ograje, so nam zaupali domačini. Odgovora od oblasti, zakaj so kilometri meje popolnoma brez ovir, potem pa kar nekje spet postavijo 500 metrov ograje, ki se potem spet kar nekje konča, domačini ne dobijo nikoli. Migranti pa določen čas prečkajo mejo skozi eno vas, potem pot opustijo in uberejo drugo. V zadnjem obdobju zdaj zelo globoko Kolpo prečkajo tudi v bližini Fare, kjer je po pričevanju domačinov večja skupina migrantov mejo prečkala prav minuli teden. O tem še vedno pričajo stvari, ki so jih pustili za seboj.

Dokazi prehoda migrantov. FOTO: POP TV

Pa vendar črnomaljski župan Andrej Kavšek trdi, da je migrantov gotovo manj kot pred leti in da se domačini počutijo varne predvsem zaradi večje navzočnosti vojakov. In doda:"Tehničnih sredstev je bistveno več. Tudi organizacijsko je to povsem drugače kot še pred letom dni." A če je notranji minister včeraj dejal, da smo na morebitni vnovičen večji migrantski val bolje pripravljeni kot pred leti, češ da smo nabavili dodatnih 40 kilometrov ograje, bolje opremili policiste, postavili na mejo kamere, kar nam je pokazal tudi Robert More iz sektorja mejne policije, pa vseh podrobnosti in številk, zaradi tajnih strategij varovanja v policiji vendarle nočejo razkriti.

Je Slovenija pripravljena na morebitno ponovitev scenarija iz leta 2015? FOTO: AP