'Migranti milijonarji': iz Rusije do konca leta več kot 15.000 milijonarjev?

Kot piše Guardian, naj bi zaradi invazije na Ukrajino posledično več kot 15 tisoč milijonarjev še letos zapustilo Rusijo. Vsaj toliko Rusov z več kot milijon evrov na bančnih računih naj bi odpotovalo iz Rusije, kažejo migracijske projekcije hiše Henly and Partners, ki posreduje med super bogataši in državami, ki prodajajo državljanstva. "Milijonarji iz Rusije odhajajo," je povedal Andrew Amolis, vodja za raziskave pri podjetju New World Wealth, kjer so izvedli omenjeno raziskavo.

"Premožni posamezniki so se v zadnjem desetletju vsako leto izseljevali iz Rusije v vedno večjem številu, kar je bil eden od prvih opozorilnih znakov za trenutne težave, s katerimi se država srečuje. Zgodovinsko gledano so se pred propadi držav po navadi pospešeno izseljevali bogati ljudje. Ti pogosto prvi odidejo, saj imajo za to sredstva," meni Amolis.