'Migranti za seboj puščajo smeti, odgovornosti zanje ne prevzame nihče'

Krajani zalednih obalnih vasi imajo dovolj. Migranti, ki jih je iz dneva v dan več, za seboj puščajo velike količine smeti, za katere nihče noče prevzeti odgovornosti. Kot pravi predsednik KS Zazid Dejan Švab, se pristojni izgovarjajo na birokracijo in postopke, smeti pa ostajajo. Na koprski občini pravijo, da odvoz smeti poteka po določenem postopku, čemur pritrjujejo tudi v uradu za oskrbo in integracijo migrantov ter v Marjetici Koper. A postopki so dolgotrajni in kot pravi Švab, se vse ustavi pri denarju.

Na območju koprske občine se predvsem majhne krajevne skupnosti v zaledju Istre soočajo s povečanim številom migrantov. V začetku oktobra so se prav zato srečali koprski župan Aleš Bržan, predstavniki Policije, komunalnega podjetja Marjetica Koper in krajevnih skupnosti. Vaščani namreč opažajo povečano število migrantov, čigar cilj je sicer Italija, a za seboj puščajo enormne količine odpadkov, ki jih ne pospravi nihče. Dejan Švab, predsednik krajevne skupnosti (KS) Zazid, je za 24ur.com povedal, da migranti puščajo smeti povsod, po vaseh, gozdnih in planinskih poteh. "Smo na območju Nature 2000 in vodovarstvenega območja in zdaj imamo ogromno smeti, število migrantov narašča in puščajo vedno več odpadkov," je povedal in izpostavil, da je največja težava ta, da nihče noče prevzeti odgovornosti za odvoz smeti. "Izgovarjajo se na birokracijo, postopke in pomanjkanje kadra, mi pa smo prepuščeni tem smetem. Če sami ne čistimo in vzamemo stvari v svoje roke, ostanejo smeti tam. Ne komunala ne občina ne država nam ne priskočijo na pomoč," je razočaran.

Švab je sicer pohvalil delo policistov, saj po njegovem mnenju dobro opravljajo svoje delo, a, kot izpostavljajo tudi policisti sami, jih je premalo, pravi. Policiste namreč kličejo vaščani, ki izpostavljajo tudi varnostni vidik, saj je migrantov iz dneva v dan več, vaščani pa se počutijo ogroženo. "Migranti se ne skrivajo več, zdaj hodijo okoli že podnevi, sprašujejo po vodi in hrani, ki ni svinjskega izvora in cigaretah, prosijo za polnilce, da bi si napolnili telefone. Potrkajo na vrata, ponoči hodijo po dvoriščih, spali so po verandah in za seboj pustili smeti, to je zdaj eskaliralo. Ustavljajo avtomobile in želijo, da jih peljemo do Trsta in Italije. Bilo je nekaj vlomov na pašnike, ko so prerezali cevi za vodo, da je ta stekla ven, pašnike so podrli, da je živina ušla," je opisal primere in dodal, kako so nekega jutra šli osnovnošolci peš do avtobusne postaje na šolski avtobus, kjer je bilo 20 do 30 migrantov, mladih moških, ki so se jih otroci ustrašili in niso šli v šolo. Tudi voznica avtobusa je rekla, da jo večkrat ustavijo, ji mahajo sredi ceste itd. "Ljudje niso sproščeni, mamice si ne upajo več v naravo same, na primer tečejo, ko pridejo do skupine 20 mladih moških. Se je že zgodilo, da je bilo v vasi več migrantov kot vaščanov, vaščanov je 80, migrantov je bila skupina 120 moških," je izpostavil Švab.

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right

V takih primerih sicer pokličejo Policijo, ki migrante ustavi in odpelje, a smeti ostanejo za njimi. "Imel sem primer, ko so bile smeti na otroškem igrišču tudi tri ali štiri dni," je povedal in pojasnil, da so smeti stale na otroških igralih, ker je moral steči postopek. "Marjetica Koper se izgovarja, da ima pomanjkanje kadra, da ne morejo, a to ni naš problem. Smeti migranti puščajo dnevno po kolesarskih, planinskih in konjeniških poteh. Ob železnici so še vedno smeti, ker jih nihče noče odpeljati, ker gre za težko dostopen teren," pripoveduje Švab. In ker nihče nič ne stori, gredo vaščani sami v akcijo, sami počistijo. "A tega je preveč in ne zmoremo. Tudi zaradi države in občine, ki zdaj vodijo to migrantsko politiko, se počutimo sami. Mi smo podeželje in smo na udaru in počutimo se, da nam noben ne priskoči na pomoč." Kot sicer pojasnjuje predsednik KS Zazid, jih župan posluša, a kot pravi, se ustavi pri denarju. "Ni nekega odziva. Pričakujemo, da bi župan naročil Marjetici, naj gre in odstrani smeti, mi pa se samo pogovarjamo, smeti pa ostajajo. Mi pa moramo problem rešiti zdaj, ta trenutek," je jasen Švab. Da so s krajani v stalnem stiku, so pojasnili na koprski občini, kjer se zavedajo, da je stanje v zvezi s prehodi ilegalnih migrantov in smetmi, ki jih ti puščajo, resno. A pojasnili so, da odvoz smeti poteka po določenem procesu. "Komunalne odpadke na občinskih površinah, ki so posledica prehoda migrantov, obravnava medobčinska inšpekcija, praviloma po prejemu policijskega zapisnika ali prijave, ki jo podajo krajevne skupnosti oziroma občani. Medobčinska inšpekcija uvede postopek, ugotovi mikrolokacijo in odredi komunalnemu podjetju odvoz teh odpadkov. Stroške krije občina, ki zahtevke za povračilo stroškov po prijavi lokacije Policije pošilja na Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov," so sporočili.

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right