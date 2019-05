Helikopter za varovanje južne meje nas bo stal slabih 15 milijonov evrov

Naša policija bo konec leta za nadzor južne meje prevzela helikopter italijanskega proizvajalca, za katerega bomo odšteli slabih 15 milijonov evrov. V ceno pa je vključeno tudi dvoletno vzdrževanje.In glede na nočni incident, v katerem so prebežniki ukradli kombi, bo nova oprema za policiste več kot dobrodošla.

Da policija ve, kaj dela in to dela dobro, je domačine v Beli krajini miril minister Boštjan Poklukar in hkrati obljubil, da se bo varnost še okrepila, obetata se video nadzor in dodatna panelna ograja.

Varnostni strokovnjak: Pomemben tudi človeški faktor

Po oceni varnostnega strokovnjaka pa je lahko sofisticiran video nadzor sam sebi namen. Kot pojasnjuje varnostni strokovnjak Marjan Miklavčič, to pomeni, da je ravno tako pomemben človeški faktor, da lahko kamere učinkovito nadzira in ob povečanem številu prihodov tudi ustrezno ukrepa.

Miklavčič se vseeno strinja z ministrom,"da dodelitev policijskih pooblastil vojakom še ni potrebna, res pa je, da bi bila vlada na tem področju nekoliko bolj aktivna in dinamična, saj so službe že pred letom in pol opozarjale, da se bo ta val stopnjeval."