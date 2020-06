V vagonih z žitom, podvozjih tovornjakov... Najdbe prebežnikov v nečloveških razmerah

Na mejni prehod Gruškovje je v soboto okoli poldneva pripeljala cisterna za prevoz živil srbskih registrskih oznak. Da nekaj ni v redu, je policistom pokazal že detektor srčnega utripa, ki opozori na prisotnost ljudi v vozilu. "Zaradi tega so se odločili za podroben pregled tega vozila in v enem od prekatov našli trinajst vidno izčrpanih migrantov, ki so se želeli na tak način izogniti mejni kontroli in vstopiti v našo državo," pove Miran Šadl s PU Maribor.

Med tem postopkom so opazili, da je v koloni še ena cisterna istega podjetja. V skrbi, da so morda ogroženi še drugi, so jo prednostno potegnili iz kolone in v njej našli še devet, prav tako vidno izčrpanih migrantov. "To je neprodušno zaprto, in tudi če bi mogoče čakali na to drugo cisterno, da bi prišla redno, bi lahko bilo mogoče že prepozno, zato sklepamo, da smo tem 22. celo rešili življenje," še doda.

Gre za migrante Bangladeša, Sirije, Turčije in Indije."Vsem so nudili najprej obroke, zdravniške pomoči niso potrebovali, nakar so jih zavrnili vse nazaj na Hrvaško."

Ker v Sloveniji niso zaprosili za azil, je bil njihov cilj očitno druga evropska država. "Voznika nista pridržana. Bomo pa po navodilih tožilca podali kazensko ovadbo zaenkrat zoper neznanega storilca, seveda pa kriminalistična preiskava teče naprej."

Se je pa v zadnjih dneh na območju PU Maribor izjemno povečalo število prijetih migrantov. Že s četrtka na petek so jih na različnih lokacijah prijeli 29 in v soboto omenjenih 22, skupno torej 51 ljudi.