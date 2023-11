Migrantov vse več, postelj vse manj: kam jih bodo namestili?

Nekateri župani občin na jugovzhodu države, kjer po vaseh na teden še vedno naštejejo več tisoč migrantov, denimo župan Brežic, vnaprej svarijo, da so obremenitve za prebivalce že zdaj prevelike. "Dejansko zaradi migrantske krize imajo naši ljudje že zdaj zelo veliko težav. Kajti veste, da tu prihaja večina migrantov in jaz mislim, da bi tudi z varnostnega vidika izjemno težko zagotavljali, kateri migrant je tisti uraden, v migrantskem centru, kateri pa je v bistvu nezakonit," razlaga Ivan Molan .

Možnih dodatnih lokacij vlada uradno še nima. O njih ne bo odločala niti Policija, čeprav so varuhi reda s problematiko seznanjeni. "Da se malo razbremeni koncentracija teh ljudi, prosilcev za azil oz. oseb, ki izražajo namen, ki so nastanjeni v teh objektih," je včeraj pojasnil direktor Uprave uniformirane policije na GPU Marko Gašperlin.

V azilnem domu na Viču so kapaciteto 500 že presegli, do včeraj je tam bivalo 231 vlagateljev namere in 303 prosilci za mednarodno zaščito. Skupaj 534 migrantov. Skoraj povsem polni sta tudi izpostavi v Logatcu in na Kotnikovi ulici.

Urad je objavil že dva javna razpisa, na prvega se ni prijavil nihče, na drugem so prišli do namestitve, ki ni primerna za večje število ljudi, zato iščejo zemljišča.

"Včasih so predvsem v Ljubljani nam zagovarjali, kako je to priložnost za migrante, sedaj pa ta glavna mesta, ko so videli, kakšne težave so, bi jih ponovno radi nekako odrinili, dali na rob," še doda Molan.

Razpravo o tem, napovedano za jutri, pa je odpovedala opozicijska SDS, ki je na izredni seji državnega zbora nameravala predstaviti predlog priporočil vladi za ustavitev nezakonitih migracij in krepitev varnosti državljanov. Kot so sporočili, bodo predlog dopolnili in ponovno zahtevali sklic seje.