Miha Hrovat: Vizionar, ki s projektom Treecelet, želi posaditi milijon dreves!

Spomnim se, da sem kot otrok pobiral smeti za drugimi in poskušal spreminjati svet na boljše.

Že od majhnega ljubim naravo in vse, kar je povezano z njo.

In danes, ko ne mine dan, brez novice o novi vremenski katastrofi, ki ne ogroža samo materialnih stvari, temveč vedno bolj pogosto tudi življenja nas in naših bližnjih, bi morala biti skrb za naravo prioriteta. A žal ni tako.

Zato sem leta 2019 ustvaril projekt Treecelet: Zapestnice, ki sadijo drevesa.

Preprost zasnova, kjer lahko vsak prispeva svoj delež k ohranjanju narave.

Zakaj drevesa in kje jih sadite?

Drevesa sem izbral zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je simbol. Vsi imamo radi sprehode v gozdu in drevo nam predstavlja življenje.

Drugi razlog pa je njegova funkcija. Drevesa so izjemno pomembna za svetovni eko sistem, saj zbirajo škodljiv ogljikov dioksid in s tem zmanjšujejo globalno segrevanje, ki ima neposreden vpliv na uničujoče vremenske pojave tudi pri nas.

Sadimo jih v najbolj kritičnih področjih sveta. Madagaskar, Indonezija, Haiti in Amazonski pragozd, so področja, ki so utrpela drastično izgubo gozdov.