Miha Kordiš izstopil iz poslanske skupine Levica

Kot je navedel Kordiš, leva alternativa, ki je zrasla iz protestniških gibanj 2012 in 2013, "nikoli ne bi smela pozabiti svojih korenin". "Absolutno ne bi smela počepniti pod diktaturo kapitala in interesi najbogatejših, ki nas silijo v oboroževanje za dobiček peščice in varčevanje na vseh ostalih," je zapisal.

Predlog pokojninske reforme, ki po njegovem prepričanju slabša pogoje za upokojevanje in niža pokojninske osnove v zameno za bonbonček ali dva, je "nož v hrbet vsem - prekarcem, delavcem, bodočim upokojencem in vsem ostalim, ki so nam zaupali svoj glas". "Prav tako je nož v hrbet tistim gibanjem, sindikatom in nevladnim organizacijam, ki so nas skozi ta leta tako ali drugače podpirali," meni.

"Dolgo, morda predolgo, sem verjel, da je pod skupno streho še vedno prostor za vse odtenke zastavljenega cilja - doseči blaginjo za vse, ne le za peščico. Vztrajanje v poslanski skupini je pomenilo tudi kontinuirano finančno spodbudo stranki, ki sem ji pripadal. Dogajanja v zadnjih tednih so žal povsem logično nadaljevanje številnih preteklih dejanj vladajoče oblasti in so zato še dodaten argument tistim, ki menijo, da so vsi politiki isti," je zapisal poslanec. Poudaril je, da resnični socialisti niso in nikoli ne bodo isti.

Kot je pojasnil, je njihova prva naloga povrniti že prevečkrat zapravljeno zaupanje ljudi, "na katere se pozabi isti trenutek, ko se zaprejo volišča in začnejo šteti volilni lističi". "Četudi smo danes v parlamentu formalno zastopani z enim poslancem, zagotavljamo, da bomo izkoristili vsa razpoložljiva politična sredstva za zoperstavljanje tej izredno škodljivi pokojninski 'reformi'. Obenem se bomo borili tudi proti drugim nameram v interesu kapitala, kot je odmerjanje višjega odstotka BDP za nakup bodočega starega železja," je napovedal.

Disciplinska komisija stranke je Kordiša zaradi resnih kršitev statuta stranke, saj naj bi deloval razdiralno, marca izključila iz stranke. Ob tem je več funkcionarjev Levice izrazilo pričakovanje, da bo Kordiš, ki je sicer večkrat izrazil, da gre za poskus utišanja, zapustil tudi poslansko skupino.

V gibanju Levo krilo, ki ga vodi Kordiš, so tedaj napovedali, da se Kordiš na odločitev disciplinske komisije ne bo pritožil in da se bodo organizirali v samostojno socialistično stranko, ki bo stala za zavezami do ljudi. Kordiš je tudi v sporočilu za javnost napovedal, da je "nasprotovanje družbeno škodljivim potezam oblasti" potrditev ustanovitve nove politične stranke, "ki se s problematiko požrešnosti kapitala na račun šibkejših ne bo ukvarjala propagandistično, na papirju, prek visokoletečih parol, brez dejanskih rešitev". "Delali bomo zelo konkretno, terensko, s pristopi, ki bodo ljudem povrnili zaupanje, da je upor proti kapitalu še vedno mogoč in s povezovanjem izvedljiv," je še napovedal.

Levica, ki je na volitvah aprila 2022 dobila pet poslanskih mandatov in je najmanjša stranka vladne koalicije, ima po novem štiri poslanke in poslance.