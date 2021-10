Miha Lobnik zagovornik načela enakosti tudi v drugem mandatu

Zagovornik po njegovem mnenju pomaga vsem, ki menijo, da so bili neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin, ki si jih niso izbrali sami. Svetuje jim in obravnava njihove primere, poleg tega pa tudi spremlja sistemsko stanje na področju diskriminacije, daje priporočila in osvešča.

V primeru podjetja, ki je višino božičnice vezalo na navzočnost delavcev na delovnem mestu, so to merilo ocenili kot posredno diskriminatorno, saj v slabši položaj postavlja denimo noseče delavke, delavce na očetovskem dopustu, osebe s kroničnimi boleznimi in starejše. Številna podjetja so nato zagovornikovi odločitvi sledila.

Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa pa so pri zagovorniku ocenili kot diskriminatornega, ker diskriminira vrhunske športnike invalide. Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je nedavno tako pripravil predlog novele zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, ki takšno diskriminacijo odpravlja.

Organ zagovornika načela enakosti je bil ustanovljen 25. oktobra 2016, ko je DZ za petletni mandat prvič imenoval Lobnika.