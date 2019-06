Miha Škerbinc za zaprtimi vrati odgovarja na vprašanja poslancev

Komisija je namreč konec aprila sprejela ugotovitve, da je minister za obrambo Karl Erjavec na podlagi govoric, da naj bi Škerbinc, poveljnik v poveljstvu sil Slovenske vojske, neprimerno govoril o načelnici generalštaba Alenki Ermenc, naročil obveščevalno dejavnost in zlorabil položaj. Kot je takrat pojasnil predsednik komisije Žan Mahnič iz stranke SDS, so do sklepov prišli na podlagi ugotovitev, do katerih se je dokopala že omenjena pooblaščena skupina, ki je opravila nenapovedan nadzor na Obveščevalno-varnostni službi ministrstva za obrambo.