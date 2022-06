Miha Škerbinc ne bo več poveljnik poveljstva sil SV

Obrambni minister Marjan Šarec v nedavnem intervjuju za 24ur.com sicer ni želel govoriti o organizacijskih menjavah v SV. Imenovanje Roberta Glavaša za načelnika generalštaba pa je označil za "eno redkih dobrih kadrovskih potez" prejšnje vlade. Pri tem se glede poveljnika poveljstva sil SV Mihe Škerbinca ni izjasnil. Kot smo neuradno izvedeli, pa naj bi sedaj načelnik generalštaba Glavaš izdal ukaz za zamenjavo Škerbinca in na njegovo mesto postavil generalmajorja Romana Urbanča.

Informacijo so nam potrdili tudi v SV. Kot so zapisali v odgovoru na naše vprašanje, s 1. avgustom prihaja do redne kadrovske menjave. Generalmajor Škerbinc bo v prihodnje dolžnost opravljal v okviru Generalštaba Slovenske vojske, so še sporočili iz SV.

Poveljstvo sil SV je najvišje operativno poveljstvo vojske in je tisto, ki izdaja ukaze vsem enotam in poveljstvom SV.