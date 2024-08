Mijatović: Noben klub ne potrebuje takih navijačev, klubu delajo le škodo

Ostrim obsodbam nasilništva na kvalifikacijski tekmi za evropsko Konferenčno ligo se je pridružil tudi prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović . Kaj sporoča huliganom? "Nasilje z nogometom in športom nima nič, kar so naredili navijači Rijeke je vsega obsojanja vredno. Noben klub ne potrebuje takih navijačev, klubu delajo samo škodo. Včeraj na tekmi z mano sta bila tudi predsednik hrvaške nogometne zveze in predsednik NK Rijeka, oba pa obsojata tako ravnanje navijačev."

Matjaž Homar je po izobrazbi matematik, po poklicu inštruktor matematike, v prostem času pa velik ljubitelj nogometnega kluba Olimpija in športne statistike. Tomaž Čas, univ. dipl. prav., magister prava, pa je doktor obramboslovja, izredni profesor za varnostni sistem, predavatelj na Fakulteti za varnostne vede, Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za državne in evropske študije, v Šolskem centru Kranj in Čas – Zasebni šoli za varnostno izobraževanje. Homar je bil na tekmi z družino. Kaj je rekel svojim otrokom, kako jim je razložil vedenje odraslih? "Težko je otrokom to razložiti. Povedal sem mu, da je bilo to za pričakovati. Otroka je bilo strah. Nekako smo se umaknili na varno in smo nadaljevali potem, ko so se zadeve pomirile," pripoveduje.

Tekma je bila prekinjena v 60. minuti, skupina Armada je bila pozvana, naj stadion zapusti v spremstvu posebne enote Policije. V policiste so metali stole, bakle, policija se je odzvala s solzilcem. Čas ocenjuje, da je policija zelo dobro ukrepala, saj je težko obvladovati takšno množico, osem poškodovanih ni tako veliko, lahko bi jih bilo mnogo več, pravi. Kar se je dogajalo pa pred stadionom, pa je poziv Policiji, da se tudi v tem smislu pripravlja za umik gledalcev in navijačev s stadiona. To je moral določiti vodja varovanja, mislim, da bi se lahko zato odločil že prej, meni. Kot še meni, bi morali nekaterim navijačem tudi že prej prepovedati vstop na tekmo.

Poškodovanih je osem policistov. Policija pravi, da organizator ni izvedel vseh ukrepov, ki so bili naloženi za izvedbo tekme. Inšpektorat pravi, da je manjkala ena tretjina v dovoljenju določenega števila varnostnikov. Bi večje število policistov in varnostnikov lahko preprečilo to, kar smo videli? Kot meni Čas, je največja napaka v tem, da je manjkala tretjina varnostnikov. Ker je velik primanjkljaj varnostnikov, se službe poslužujejo rediteljev, ampak ti nimajo vseh pooblastil kot varnostniki. Zanimivo je, koliko pirotehnike je navijačem uspelo pretihotapiti na stadion, in če bi bilo več varnostnikov, jim to seveda ne bi uspelo v takšnem obsegu, pravi.

Naslovnice hrvaških medijev danes pišejo o zgodovinski sramoti v Ljubljani. Kot pravi Homar, to spremlja z največjim užitkom, saj je bila ekipa, ki je prispela v Ljubljano zelo prepotentna, bili so prepričani, da bodo z lahkoto opravili. A naleteli so na mino z imenom Olimpija: "Z največjim veseljem lahko sporočim, da je to Olimpijina največja zmaga v Evropi in hkrati Rijekin največji poraz v Evropi", meni Homar, ki je igro Olimpije primerjal z Vivaldijevimi štirimi letnimi časi. Nad igro Olimpije pa je bil navdušen tudi Mijatovič.