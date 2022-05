Mijatovićeva za ustavitev postopkov in odpravo kazni miroljubnim protestnikom

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je v sporočilu, objavljenem na spletni strani Sveta Evrope, pozvala k temu, da je treba ustaviti postopke zoper aktiviste civilne družbe v Sloveniji in odpraviti kazni, ki so jih prejeli. "Zahteva, da morajo miroljubni protestniki povrniti stroške varovanja nedovoljenih javnih zbiranj, je v nasprotju s slovenskimi in mednarodnimi določili," je zapisala in dodala, da slovenska zakonodaja, ki ureja javne shode, jasno ločuje med organiziranimi dogodki in javnimi zbiranji.

icon-expand Dunja Mijatović FOTO: AP "Finančno in administrativno nadlegovanje civilne družbe v Sloveniji se mora takoj ustaviti," je danes pozvala Dunja Mijatović, komisarka Sveta Evrope za človekove pravice. Izpostavila je primer Jaše Jenulla, ki zaradi domnevne organizacije protestov prejema visoke denarne kazni. "Minuli petek je tožilstvo na zahtevo notranjega ministrstva zoper njega vložilo še tretjo tožbo za povrnitev stroškov, ki naj bi bili Policiji povzročeni na protivladnih demonstracijah, ki v zadnjih dveh letih niso bile uradno prijavljene." PREBERI ŠE Nova tožba proti Jenullu. Država terja 34 tisoč evrov Spomnila je, da je že lani izrazila resno zaskrbljenost zaradi poskusov ustrahovanja civilne družbe s strani nekaterih vladnih predstavnikov v Sloveniji in negativnih vplivov, ki jih je to imelo na svobodo izražanja, ter zaradi omejevanja svobode zbiranja v Sloveniji. "Da bi to stanje spremenili, je treba ustaviti postopke postopke proti osebam, ki so sodelovale na mirnih protestih, s katerimi se od njih zahteva povračilo stroškov za policijsko varovanje, ter odpraviti kazni za tiste, ki so sodelovali na mirnih demonstracijah," je še dodala. Menila je še, da je treba za zaščito svobode izražanja in zbiranja ter zagotovilo, da lahko civilna družba deluje v varnem in ugodnem okolju, izvajati tudi druga priporočila iz njenega memoranduma. Robert Golob, ki naj bi danes postal mandatar za sestavo vlade, je sicer že napovedal, da bo njegova vlada predlagala abolicijo za tiste, ki so bili zadnji dve leti kaznovani zaradi udeležbe na protestih.